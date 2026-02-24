Разделы

Исследование Hi-Tech Mail: половина россиян считает компьютер самым удивительным изобретением XX века

Ко дню рождения Стива Джобса (24 февраля) Hi-Tech Mail провел опрос среди читателей и выяснил, насколько хорошо они разбираются в истории технологий, кого считают величайшими изобретателями и какие устройства произвели на них наибольшее впечатление Об этом CNews сообщили представители VK.

По результатам опроса, каждый десятый (11%) ответил, что отлично разбирается в истории технологий. Еще 28% россиян знают основные вехи, 36% знают про отдельные важные события, а 25% не разбираются совсем.

Фраза «гений технологий» у каждого третьего респондента (34%) ассоциируется с Иваном Кулибиным. Русский изобретатель оказался популярнее, чем сооснователь Apple Стив Джобс (25%), основатель радиотехнической научной школы Александр Попов (24%) и один из создателей лампы накаливания Томас Эдисон (17%).

При этом, по мнению читателей проекта, в первой половине XX века было сделано больше всего (35%) важных технологических открытий. Чуть меньше – во второй половине XX века (32%). Далее идет XIX век (25%), отличившийся появлением паровозов, телеграфа и фотографии. И только 8% респондентов выбрали XXI век.

Подавляющее большинство (78%) россиян назвали открытие электричества и магнетизма самым важным достижением человечества. Интернет – 12%, космические полеты – 6%, искусственный интеллект – 4%. А главными технологическими достижениями России и СССР респонденты считают первый полет человека в космос и создание первого в мире электромагнитного телеграфа.

Цифровизация

Самым удивительным изобретением оказался персональный компьютер – его назвала почти половина опрошенных (45%). Еще 40% выбрали смартфон. При этом 9% назвали стиральную машину, а еще 5% – микроволновую печь.

Также Hi-Tech Mail спросил у читателей, какое бы устройство они показали человеку из XIX века, чтобы его удивить. Половина (50%) выбрала смартфон. Каждый пятый (20%) – ноутбук. Еще 17% – электрический самокат, а 12% удивили бы человека того времени умной колонкой с голосовым помощником.

Опрос проходил на страницах сайта Hi-Tech Mail с 17 по 23 февраля 2026 г. В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов.

