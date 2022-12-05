Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«VK клипы» подвели итоги 2022 года: 20 млн клипов и двукратный рост просмотров

С начала 2022 г. в «VK клипах» в два раза выросло среднесуточное число просмотров и приблизилось к отметке в 750 млн. Количество опубликованных клипов увеличилось более чем в четыре раза, а число создателей контента — в 2,2 раза. Всего в 2022 г. было опубликовано более 20 млн клипов, а общее количество размещённых на платформе видео за всё время работы сервиса перешагнуло отметку в 30 млн. Чтобы все их посмотреть один за другим, потребуется более 20 лет.

Самый популярный клип уходящего года снял Yan Dilan: его ролик собрал более 10,3 млн просмотров и свыше 273 тыс. реакций. Лидером по отметкам «Мне нравится» стала Валерия Чекалина (Lerchek): за год пользователи оставили под её роликами больше 6 млн сердечек. Самым популярным клипером по общей сумме просмотров и реакций стала Мари Добро, а самым комментируемым клипом — видео от Lera_Danya, оно набрало более 5,4 тысячи комментариев.

В топе «VK клипов» по общему количеству просмотров и публикаций в 2022 г. оказались хештеги #юмор — 606,3 млн просмотров, #котики — 279,1 млн и #любовь — 38,7 млн. В лидерах популярных подборок также оказались «юмор» и «котики», а ещё «собаки»: ролики с четвероногими друзьями человека набрали более 431,4 млн просмотров и 4 млн оценок.

Самыми популярными треками VK клипов по сумме просмотров в 2022 г. стали Belly Dancer от Imanbek и BYOR, Follow Your Heart от idenline и Kate Melody и Balenciaga от FILV.

Марина Краснова, СЕО «Вконтакте», «VK клипов» и «VK видео», сказала: «Этот год стал по-настоящему рекордным для VK клипов — лидера российских сервисов вертикальных роликов. Нам удалось несколько раз побить собственные рекорды и стать одной из самых технологически развитых платформ. В течение года мы регулярно выпускали крупные продуктовые обновления, совершенствовали алгоритмы рекомендаций, запустили мобильное приложение VK клипы, а недавно встроили функцию „Дипфейк“ с образами популярных звёзд прямо в редактор сервиса. Мы активно работали над поддержкой авторов и развивали наше комьюнити, а также давали широкие инструменты контентмейкерам для создания качественного и разнообразного контента. Это не осталось незамеченным: зрители в 2022 г. ставили отметки „Нравится“ роликам на нашей платформе на 50% чаще, чем в 2021. Мы рады, что большое количество авторов и зрителей выбрали VK клипы как место встречи впечатлений — это мотивирует нас достигать ещё больших побед».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Закрывается популярный бесплатный хостинг для любителей свободного ПО. Его гендиректор таинственно и внезапно исчез

Человек из окружения Путина стал советником «Яндекса»

Взломан суперпопулярный менеджер паролей. Данные миллионов пользователей под угрозой

Популярный во всем мире файлообменник внезапно закрывается. Все пользовательские файлы будут утрачены

Госсертификаты шифрования для сайтов обретают в России силу закона

Преданный фанат торрентов едва не угодил в тюрьму, но смог «откупиться» своим компьютером

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще