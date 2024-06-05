«VK Клипы» подводят итоги четвертого года работы — просмотры контента выросли до рекордных 2 млрд в сутки

За I квартал 2024 г. средние ежедневные просмотры «VK Клипов» выросли до 1,7 млрд, что на 77% больше, чем в I квартале 2023 г. Пиковое значение просмотров за один день достигло 2 млрд. Количество опубликованных клипов в I квартале 2024 г. по сравнению с тем же периодом 2023 г. увеличилось на 58%, а число создателей контента — на 51%. Среднесуточное количество зрителей в апреле превысило 33 млн человек. Об этом CNews сообщили представители «VK Клипов».

Более 30 авторов преодолели отметку в 1 млрд просмотров. «VK Клипы» поощрили их наградой «Миллиард впечатлений». Среди клиперов, получивших награду: KARA KROSS, ХАБИБ, Lera_Danya, Вадим Спириденков, Даша Дошик, Мари Добро. Самыми популярными треками в «VK Клипах» за год стали: MKB от Dan Korshunov, Twilight от uravnabeshen, Travel от Shubinio, Follow Your Heart от idenline и Kate Melody и «Пыяла» от АИГЕЛ. Их чаще всего слушала аудитория сервиса, а авторы использовали в сопровождении своих роликов.

Самыми просматриваемыми тематиками стали категории «юмор», «кино», «семья» и «развлечения». В 2023 г. аудитория часто отдавала предпочтение видео с животными, в 2024 г. — роликам на социальные темы, про спорт, путешествия и авто.

Никита Самойлов, директор по продукту «VK Клипы»: «В 2024 г. «VK Клипы» продолжают сохранять лидерство среди российских сервисов коротких видео. Среднесуточное количество зрителей выросло на 32%, а пиковое значение просмотров за сутки увеличилось на 81% по сравнению с показателями прошлого года. Рост просмотров у авторов качественного контента — одна из приоритетных задач «VK Клипов». Особое внимание мы уделяем развитию возможностей для креаторов: внедрению более удобных способов загрузки роликов, монтажа, систем аналитики и других фич, которые делают творчество на платформе впечатляющим и увлекательным».