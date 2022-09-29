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«Вконтакте» запускает публикацию клипов в веб-версии

Пользователи социальной сети смогут загружать короткие вертикальные видео на платформу «VK клипов» напрямую с ПК и ноутбуков в высоком разрешении Full HD и с поддержкой 60 FPS. Об этом CNews сообщили представители VK.

Новая функция будет полезна не только начинающим клиперам, но и опытным креаторам, которые предпочитают создавать и монтировать контент при помощи профессиональных инструментов на ПК или ноутбуках. Раньше им приходилось отправлять готовые видео на смартфон и уже затем загружать их в «VK клипы» — теперь же процесс публикации стал проще.

Загрузить ролики можно при помощи кнопки «Опубликовать клип» в разделе «Клипы» в левом меню версии «Вконтакте» для компьютера. Как и в мобильном приложении «VK клипов», пользователи сайта могут публиковать видео хронометражем до трех минут в высоком разрешении Full HD и с поддержкой частоты кадров 60 FPS. Автором клипа с компьютера может быть как личная страница, так и сообщество.

Марина Краснова, СЕО «Вконтакте», «VK видео» и «VK клипов»: «Сервис коротких вертикальных роликов “VK клипы” ежедневно набирает более 688 млн просмотров. Чтобы наши пользователи смотрели качественный разнообразный контент, нам важно постоянно улучшать возможности продукта и продолжать активно поддерживать авторов — это абсолютный приоритет для платформы. Загрузка коротких вертикальных видео в “VK клипы” напрямую с ПК сделает работу клиперов и профессиональных контентмейкеров гораздо комфортнее. Теперь каждый пользователь “Вконтакте” сможет создавать и загружать ролики удобным для себя способом. Особенно это актуально для тех, кто не имеет возможности публиковать клипы с телефона».

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Безопасность

Загрузка видео в “VK клипы” через веб-версию «Вконтакте» станет доступна пользователям постепенно. В течение недели новая функция появится у всех.

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