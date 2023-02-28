Бизнес может собирать заявки и контакты от клиентов в «VK клипах»

«VK реклама» расширила возможности инструмента для сбора заявок. Любой бизнес может собирать контакты потенциальных покупателей прямо в «VK клипах» с помощью лид-форм.

Для того чтобы начать получать заявки в клипах, нужно минимум действий. Необходимо зайти в кабинет «VK рекламы», выбрать лид-форму для продвижения и актуальные настройки. При выборе площадок для показа рекламы помимо новостных лент «Вконтакте» и «Одноклассниках» теперь доступны и «Клипы».

Остальную работу алгоритмы сделают самостоятельно: проанализируют поведение аудитории «VK клипов», адаптируют рекламу для показа между видеороликами и покажут ее самым заинтересованным в предложении пользователям. Уведомления о новых заявках придут по электронной почте или в «VK мессенджер». Показывать лид-формы можно между роликами в мобильном приложении и в веб-версии «Вконтакте».

При клике на рекламу пользователь попадает на форму для сбора контактов. Заполнить ее можно внутри привычного интерфейса «VK клипов» без перехода на внешние площадки. Контактные данные можно оставить автоматически: для этого необходимо нажать на кнопку «Заполнить из профиля». Заявка передается рекламодателю только после согласия пользователя на обработку данных.

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«VK клипы» — российский сервис коротких видеороликов. В 2022 г. среднесуточное количество просмотров выросло в два раза и достигло почти 750 млн. Число опубликованных клипов увеличилось более чем в четыре раза, а создателей контента — в 2,2 раза. Всего в 2022 г. было опубликовано более 20 млн клипов.