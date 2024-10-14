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Rutube и «MoeVideo» создают оригинальную сеть распространения тематического контента

Rutube и «MoeVideo» создают оригинальную сеть распространения тематического контента. Компании заключили стратегическое партнерство, в рамках которого на информационно-развлекательных сайтах рекламной сети «MoeVideo» появится возможность интеграции контента Rutube. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

В рекламном кабинете сети будет создан отдельный блок, который позволит паблишерам загружать на сайт тематический контент с Rutube. Видеоролики можно будет добавлять, указав ссылку на ролик, размещенный на видеохостинге. На сайте видео будет размещаться в отдельном, новом контентном блоке, тематически связанном с контентом, расположенным на странице. При этом контентные видео не будут иметь ограничения по длительности, позволяя пользователю посмотреть ролик полностью.

Таким образом, паблишеры получат возможность разнообразить контент на странице, тем самым привлекая новую аудиторию и увеличивая лояльность текущей. Кроме того, в условиях отключения другого плеера, это отличная возможность для владельцев сайтов гарантированно продолжить использовать свой собственный контент.

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«Мы внимательно следим за рынком и слышим потребности паблишеров и аудитории. Сотрудничество с Rutube позволит нам помочь паблишерам усилить свои сайты новым видом контента и повысить вовлеченность пользователей, не затрачивая при этом собственный ресурс», — сказала Татьяна Михалевская, управляющий партнер рекламной сети «MoeVideo».

«Rutube расширяет свои границы. Мы открываем возможности для паблишеров, позволяя им интегрировать видеоролики с Rutube, что не только разнообразит контент, но и укрепит связь с аудиторией. Это значительный шаг к более глубокому обмену контентом в digital-пространстве, который выгоден и блогерам, и владельцам сайтов, и рекламодателям», — сказал Алексей Каштанов, руководитель рекламного бизнеса Rutube.

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