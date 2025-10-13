Rutube запустил бесплатную Академию блогеров для авторов контента

На Rutube заработала Академия блогеров — бесплатное онлайн-пространство для авторов, где можно научиться создавать качественный контент, повышать просмотры и монетизировать свои видео. Курсы доступны для всех зарегистрированных пользователей и адаптированы как для новичков, так и для более опытных блогеров. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Сейчас академия включает три курса: «Канал на Rutube с нуля» — базовый курс из шести занятий, который помогает оформить канал, найти идеи для видео и освоить основы съемки и монтажа; «Модерация» — три занятия о проверке контента, авторских правах и защите канала от блокировок; «Студия Rutube» — три занятия о работе с аналитикой и подключении монетизации.

Каждый курс состоит из видеолекций с краткой и понятной теорией, текстовых конспектов, практических заданий, дополнительных материалов к занятию — гайдов и чек-листов.

Все материалы размещены в свободном доступе, обучение можно проходить в удобном темпе. В создании курсов участвовали сотрудники Rutube и практикующие авторы.

Курсы Академии предназначены как для начинающих авторов («Канал на Rutube с нуля»), которые недавно завели канал и пока еще не знают, как его оформить, настроить и продвигать, так и для тех, кто уже развивает свой блог на платформе и хочет создавать более качественный контент и растить показатели («Студия автора Rutube», «Модерация на Rutube»).

Академия будет развиваться, в дальнейшем появятся новые обучающие курсы и другие полезные материалы.

«Мы открываем Академию блогеров, чтобы учить авторов создавать качественный контент, который будет пользоваться популярностью. Мы хотим помогать талантливым ребятам становиться известнее и растить из них звезд. Ведь у Rutube богатейший опыт по продюсированию видео и в блогинге! Например, по нашему опыту, каналы с оригинальным названием набирают на 37% больше просмотров, чем с непримечательным. Оформленные обложки увеличивают просмотры на 21%, а регулярные публикации контента обеспечивают рост комментариев на 24%. Все этим фишкам мы и будем учить в Академии, а еще — поможем прокачать навыки съемки и монтажа, научим работать с аналитикой, объясним правила модерации, научим избегать ошибок, которые мешают продвижению, и многое другое», — сказал директор по развитию бизнеса и авторского контента Rutube Егор Великогло.