Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Rutube запускает бизнес-аккаунты для профессиональных команд

Rutube объявил о запуске бизнес-аккаунтов — нового инструмента для продакшен-студий, правообладателей и агентств, которые работают с профессиональным контентом. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«Мы тестируем бизнес-аккаунты в пилотном режиме - пилот показывает высокую гибкость, управляемость и удобство формата. Отмечу, что это первое на российском рынке подобное решение для распространения контента. Новый формат позволяет профессиональным командам консолидировать свои каналы в мастер-аккаунте, управлять сетью авторов и получать расширенную аналитику. Rutube обеспечивает аудиторию, рекламодателей, а также продвижение на первых этапах», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг», глава цифровых активов Сергей Косинский.

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом
бизнес

Бизнес-аккаунт дает возможность загружать и оформлять контент на нескольких каналах, подключать монетизацию и получать поддержку аккаунт-менеджера. Платформа предоставляет буст в выдаче и рекомендациях: новые партнеры получают заметность на главной странице и в подборках. Формат бизнес-аккаунта актуален для продюсерских центров, блогерских агентств, телеканалов, онлайн-кинотеатров и дистрибьюторов контента.

До конца 2025 г. в бизнес-аккаунтах появятся дополнительные инструменты — настройки доступа к контенту и пейволл, который позволит правообладателям самостоятельно управлять доступом к своему контенту.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется

Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: