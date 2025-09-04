Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Дневная аудитория Rutube выросла в 3,2 раза

По итогам периода за январь-август 2025 г. средний показатель дневной аудитории (DAU) видеохостинга Rutube составил 17 млн человек, что в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период 2024 г. — 5,3 млн пользователей. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«За последний год Rutube сделал большой рывок. По данным Mediascope, нас смотрят почти 80 млн пользователей ежемесячно и, как показывает внутренняя аналитика, 17 млн человек ежедневно. На площадке уже размещено 421,2 млн единиц контента, что на 61% видео больше, чем год назад. Количество каналов стремится к 4,5 млн. Сегодня мы делаем акцент на развитии инструментов для блогеров и зрителей, совершенствовании механизма монетизации, безопасности контента, а также усилении рекламного бизнеса», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и глава цифрового блока Сергей Косинский.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

По его словам, количество просмотров за январь-август 2025 г. составило более 33 млрд, что в 6,2 раза больше год к году — 5,4 млрд.

Две трети всех просмотров приходится на UGC-контент, то есть видео, которые авторы загружают на Rutube самостоятельно. Также на платформе пользователи смотрят фильмы и сериалы, спорт и новости, а также трансляции телевизионных каналов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративные LMS-платформы 2025

Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: