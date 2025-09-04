Дневная аудитория Rutube выросла в 3,2 раза

По итогам периода за январь-август 2025 г. средний показатель дневной аудитории (DAU) видеохостинга Rutube составил 17 млн человек, что в 3,2 раза выше показателя за аналогичный период 2024 г. — 5,3 млн пользователей. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

«За последний год Rutube сделал большой рывок. По данным Mediascope, нас смотрят почти 80 млн пользователей ежемесячно и, как показывает внутренняя аналитика, 17 млн человек ежедневно. На площадке уже размещено 421,2 млн единиц контента, что на 61% видео больше, чем год назад. Количество каналов стремится к 4,5 млн. Сегодня мы делаем акцент на развитии инструментов для блогеров и зрителей, совершенствовании механизма монетизации, безопасности контента, а также усилении рекламного бизнеса», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» и глава цифрового блока Сергей Косинский.

По его словам, количество просмотров за январь-август 2025 г. составило более 33 млрд, что в 6,2 раза больше год к году — 5,4 млрд.

Две трети всех просмотров приходится на UGC-контент, то есть видео, которые авторы загружают на Rutube самостоятельно. Также на платформе пользователи смотрят фильмы и сериалы, спорт и новости, а также трансляции телевизионных каналов.