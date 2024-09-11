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Rutube запускает рекламную платформу Rutube Media

Rutube представил новое решение — рекламную платформу Rutube Media. Этот формат онлайн-видеорекламы позволит рекламодателям охватить широкую аудиторию российского интернета, которая, по данным Mediascope, составляет 85% от населения России.

Rutube Media базируется на видеосети, созданной на основе собственного плеера, интегрированного в разнообразные сайты — от новостных порталов до нишевых ресурсов, посвящённых бизнесу, путешествиям, лайфстайлу и другим тематикам. Теперь рекламодатели смогут не только размещать in-stream-видеорекламу, но и гибко настраивать её показ в зависимости от контекста и аудитории каждого ресурса.

Одним из ключевых преимуществ Rutube Media является возможность настройки частоты показов для каждого пользователя, что позволяет рекламодателям более эффективно планировать свои бюджеты и управлять охватами кампаний.

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«К платформе Rutube media подключены огромное количество сайтов Рунета, которые интегрировали плеер и контент видеохостинга. Запуск in-stream-рекламы обеспечит стабильным доходом и партнеров, строящих рекламные видеосети на базе нашего плеера, и самих владельцев сайтов», — отметил Алексей Каштанов, руководитель рекламного бизнеса Rutube.

На сегодняшний день Rutube Media уже тестируется внутренними заказчиками «Газпром-Медиа Холдинга», демонстрируя высокие результаты и готовность к масштабированию на весь рынок. Уже в сентябре компания анонсирует запуск платформы для внешних рекламодателей.

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