Получите все материалы CNews по ключевому слову
Соколов Роман
СОБЫТИЯ
Соколов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 977 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1474 1
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157044 3
|Турция - Турецкая республика 2493 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
|Украина 7796 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407613, в очереди разбора - 732699.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.