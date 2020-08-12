«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

«Мегафон» запустил новое решение для рынка онлайн-коммерции – «Мобильный ID». Сервис позволяет онлайн-площадкам предложить своим пользователям простой и удобный способ идентификации по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля.

Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на сайте при помощи «Мобильного ID», достаточно ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на SIM-push-уведомление. Весь процесс занимает пять секунд. Клиенту больше не нужно запоминать логин и пароль к каждому сайту. Автозаполнение регистрационных форм доступно в один клик с функцией «Заполнить с Мобильным ID». Это не только экономит время, но и помогает избежать ошибок при внесении данных.

«Мобильный ID» будет востребован интернет-магазинами, банками, образовательными сервисами, туроператорами и любыми онлайн-ресурсами, которым нужна идентификация клиента и дополнительная информация о нем для оказания услуги.

«С активным развитием рынка онлайн-коммерции увеличивается спрос на удобные сервисы цифровой идентификации. Количество онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, постоянно растет, и везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные и запомнить пароль. Внедряя услугу «Мобильный ID», интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных», – отметил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Данные пользователя хранятся под надежной защитой в профиле «Мобильного ID». Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Сервис «Мобильный ID» принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что исключает мошеннические операции.

При необходимости доступа к чувствительным данным – например, адресу клиента для курьерской доставки – у пользователя одновременно с SIM-push-уведомлением запросят четырехзначный PIN-код, что обеспечит защиту данных даже при утере телефона.

Поддержка «Мобильного ID» уже реализована в ряде собственных сервисов «Мегафона», например, в «Мегафон ТВ», а также используется как идентификатор для подключения к сети Wi-Fi в офисе компании. Абонентам услуга предоставляется бесплатно и работает на смартфонах, планшетах и обычных кнопочных телефонах, не требуя при этом подключения к интернету.

«Мобильный ID» – кросс-операторский продукт, им смогут пользоваться все абоненты Big4. Российские операторы договорились об общих принципах взаимодействия, а также разработали единый логотип сервиса в виде стилизованной буквы «М» для сайтов, поддерживающих вход с помощью «Мобильного ID».