«Мегафон» открыл интернет-магазин на Aliexpress

«Мегафон» открыл интернет-магазин на площадке на Tmall, ресурсе «Aliexpress Россия».

На площадке представлен ряд моделей Apple iPhone в нескольких цветах. Таким образом, «Мегафон» стал первым официальным российским реселлером Apple на площадке Tmall. В дни распродажи продукция в магазине «Мегафона» будет представлена со скидкой от Tmall. Так, модель iPhone XR 64 ГБ будет доступна за 42490 руб. Доставка товара осуществляется собственной курьерской службой и логистическим партнером «Мегафон ритейл». В будущем ассортимент интернет-магазина будет расширяться.

Электроника — наиболее популярная категория по числу пользовательских запросов на Aliexpress Россия (4,5 млн в месяц, показатель растет более чем на 10% год к году). Особенно активно пользователи Tmall в России интересуются смартфонами, телевизорами и роботами-пылесосами. Продажи категории составляют около 40% от общего оборота платформы и растут более чем на 100% в денежном и на 50% – в количественном выражении год к году.

«Спустя чуть больше месяца после создания "Aliexpress Россия" мы уже делаем первые совместные шаги в области социальной коммерции. Мы рады поддержать глобальную инициативу Aliexpress с датой распродаж 11.11 и выйти на Tmall с брендом "Мегафон" в особом статусе — единственного официального реселлера Apple на Tmall в России. Также мы первый российский телеком-оператор, который вышел на площадки Aliexpress», — отметил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

«Участие "Мегафона" во "Всемирном дне шопинга" с таким популярным продуктом, как iPhone, гарантирует высокий спрос во время распродажи. В 2017 и 2018 гг. из пяти самых популярных товаров на платформе 11.11 два товара были из линейки Apple», — сказал Дмитрий Сергеев, генеральный директор «Aliexpress Россия».