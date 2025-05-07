Аналитика МТС: в России вырос спрос на портативные колонки и пауэрбанки

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала продажи электроники в своей розничной сети. С 28 апреля по четвертое мая этого года продажи беспроводных колонок и внешних аккумуляторов увеличились на 25% по сравнению с первой неделей апреля. По данным аналитиков МТС, показатель продаж оказался самым высоким с начала этого года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Главным фактором, повлиявшим на спрос, стало начало майских праздников, в которые многие россияне отправляются загород или в путешествия. Так, продажи беспроводных колонок выросли по сравнению с первой неделей апреля на 80% в штуках и на 36% в деньгах. Схожая динамика наблюдается и по сравнению с 28 апреля по четвертое мая 2024 г. Средняя цена покупок в этой категории сократилась на 12%, что говорит о популярности устройств в среднем и бюджетном ценовом сегменте. Лидерами продаж стали бренды Anker, Tronsmart и Xiaomi.

Продажи пауэрбанков за отчетный период выросли на 42% в штуках и на 37% в деньгах. Самыми востребованными остаются модели с емкостью 10 000 мАч (50%). В топ брендов по продажам портативных зарядных устройств вошли Xiaomi, Akai и uBear.

Наибольший спрос на портативную технику наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.