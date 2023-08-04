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Аналитика МТС: iPhone 12 стал самым востребованным смартфоном на вторичном рынке

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала спрос на подержанные и уценённые смартфоны в собственной розничной сети. В первом полугодии 2023 г. более 90% продаж таких устройств пришлось на бренд Apple. Лидером стала модель iPhone 12 Pro 256 ГБ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С января 2023 г. продажи поддержанных и уцененных смартфонов растут в среднем на 5% ежемесячно. Интерес покупателей к бывшим в употреблении смартфонам обусловлен доступной ценой – их стоимость может быть до 50% ниже новых устройств.

В первом полугодии 2023 г. самым популярным смартфоном стал iPhone 12 Pro 256 ГБ, который занял 20% продаж в штуках. В тройку популярных моделей также вошли iPhone 11 64 ГБ (14%) и iPhone 11 Pro 256 ГБ (11%). Лидером среди моделей на ОС Android стал Samsung Galaxy S21.

МТС вышла на вторичный рынок смартфонов в мае 2022 г. Уцененные и подержанные гаджеты поступают в продажу из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети МТС. Это модели, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок. Каждый смартфон имеет 90-дневную гарантию от розничной сети МТС.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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