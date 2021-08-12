Продажи смартфонов в России рванули вверх благодаря iPhone 12

Российский мобильный рынок 2021

По итогам первой половины 2021 г. продажи мобильных телефонов в России выросли на 6% год к году в штучном выражении и достигли 20,3 млн штук, при этом в денежном выражении рост составил 36% год к году до 484 млрд руб. (с учетом всех комиссий и НДС), сообщил CNews аналитический центр GS Group.

Основной причиной значительного роста выручки рынка, по мнению аналитиков, стало увеличение отпускной цены модельного ряда iPhone – в среднем на 21%, за счет выхода iPhone 12. Второй и менее значительной причиной роста оборота аналитики называют процесс частичного замещения моделей Huawei более дорогими смартфонами Xiaomi и Realme.

Xiaomi вышла в лидеры рынка с ростом на 133% год к году до 5,3 млн штук. В итоге доля компании на российском рынке смартфонов достигла 32,5%. Суммарная доля китайских брендов в среднем и верхнем ценовых сегментах составила 53% (55% в 2020 г.). В целом по всему рынку смартфонов в России доля китайских брендов по итогам полугодия составила 51% (56% в 2020 г.).

Доля российских брендов на рынке мобильных телефонов, включая смартфоны и кнопочные модели, продолжает падать, поскольку сжимается сам сегмент кнопочных аппаратов и падает его доля в общем рынке. По итогам первой половины 2021 г. доля российских брендов упала до 15%.

Цена вопроса

Выручка рынка смартфонов среднего и верхнего сегмента (от 8 тыс. руб.) по итогам первой половины 2021 г. составила 468 млрд руб. при росте 39% год к году, подсчитали аналитики GS Group. Благодаря началу продаж семейства iPhone 12 и росту отпускных цен, оборот Apple удвоился, в результате чего доля компании в обороте российского рынка смартфонов за год выросла с 29% до 44%. Еще 44% рынка в денежном выражении приходятся на Samsung и Xiaomi.

За I полугодие 2021 г. в России продано 20,3 млн смартфонов на сумму 480 млрд рублей (GS Group)

Телефоны до 8 тыс. руб. (кнопочные и смартфоны) заняли по итогам полугодия 1,7% от оборота рынка. Доля смартфонов с расчетной ценой от 8 тыс. руб. выросла до 68% (14,5 млн штук). Доля кнопочных телефонов в денежном выражении упала до 1,1%, сократившись за полугодие на 11% до 3,8 млн штук.

Российские продажи смартфонов в первом полугодии 2021 г.

За полугодие закупочные цены выросли только у Apple, у остальных брендов они либо немного снизились, либо остались прежними, несмотря на рост цен на компоненты и логистику. По мнению аналитиков, сейчас основные игроки «проедают накопленный жирок», и в будущем это сулит либо дальнейшую консолидация рынка, либо рост цен.

Лидеры российского рынка

Суммарная доля тройки лидеров российского рынка смартфонов – компаний Xiaomi, Samsung и Apple – сократилась за прошедшее полугодие до 74,7%. Вместе с Huawei и Honor суммарная доля этих брендов составила 77,4 %, хотя еще год назад она достигала 89% рынка. По мнению аналитиков, лидеры так и не смогли в полной мере заменить Huawei. В целом за полугодие поставки тройки лидеров составили 12,3 млн штук, на остальные бренды пришлось 22,6%, из них 9,4% на нижний ценовой сегмент (3-8 тыс. руб.) и 13,2% на средний и верхний ценовой сегменты.

Поставки Xiaomi по итогам первой половины 2021 г. составили рекордные 5,3 млн штук, рыночная доля в России достигла 32,5%. Основной рывок произошел во II квартале, когда компания поставила в Россию 3,2 млн смартфонов.

Российские продажи смартфонов Samsung выросли на 7% год к году и составили 4,8 млн штук, при этом доля компании на российском рынке смартфонов снизилась до 29,3%. Доля России в глобальных поставках Samsung опустилась до 4,3%. По итогам полугодия 72% поставок Samsung пришлось на средний сегмент: половина – 8-26 тыс. руб., четверть – 18-26 тыс. руб. 7% до 8 тыс. руб., остальное в верхнем сегменте.

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Apple продала в России за полугодие рекордные 2,1 млн iPhone, рыночная доля компании выросла до 12,9% впервые за последние пять лет. По мнению аналитиков, при сохранении темпов Apple по итогам 2021 г. может продать в России порядка 5 млн iPhone, а общий парк iPhone на руках у российских пользователей приблизится к 20 млн штук. Пока рекордным для Apple остается 2017 г. с продажами 4,3 млн штук.

Занимающая четвертую строчку Realme поставила за полгода в Россию 0,9 млн смартфонов, показав рост более чем в пять раз год к году. Сейчас Realme занимает 5,4 % рынка смартфонов, хотя в Россию бренд впервые пришел только весной 2019 г. ПО мнению аналитиков, по итогам 2021 г. импорт смартфонов Realme в Россию превысит 2 млн штук. Владелец бренда Realme, а также Vivo и Oppo – китайский холдинг BBK Electronics – по итогам полугодия суммарно занял 8,5% российского рынка смартфонов.

Бренд Tecno поставил за полугодие 0,24 млн штук, показав шестикратный рост, Nokia и ZTE удвоили прошлогодние объемы до 0,13 млн штук и 0,1 млн штук соответственно, Itel поставил 0,1 млн штук.

Ценовая сегментация

Поставки в Россию в нижнем ценовом сегменте (кнопочные мобильные телефоны и смартфоны до 8 тыс. руб.) сократились на 7% год к году до 5,8 млн штук. Доля смартфонов ценой 3-8 тыс. руб. составила 12%. Основу сегмента смартфонов ценой до 8 тыс. руб. составляют ZTE и BQ. За полугодие поставки ZTE выросли в четыре раза до 0,42 млн штук, импорт российского BQ из Китая вырос в два раза до 0,34 млн штук.

Ценовая сегментация, I полугодие 2021 г. (GS Group)

Поставки смартфонов по цене 8-18 тыс. руб. остались на уровне года ранее и составили 6,7 млн штук. В 2021 г. в этой нише Samsung, Xiaomi и частично Realme и Tecno восполнили долю Huawei. Доля этого сегмента составляет 41% рынка смартфонов.

Продажи смартфонов по цене 18-26 тыс. руб. 3,4 млн штук выросли на 21% год к году и составили 21% рынка смартфонов. Выпавшие объемы Huawei восполнили Xiaomi и Samsung.

Продажи смартфонов по цене 26-60 тыс. руб. выросли на 25% до 2,1 млн штук, доля на рынке снизилась до 13%. Поставки смартфонов ценой от 60 тыс. руб. удвоились и составили 2,3 млн штук – главным образом, за счет роста поставок Apple, а также частично Samsung.