Apple взвинтила цены на гаджеты в России сразу после премьеры новых iPhone

В России после премьеры смартфонов iPhone 12 без наушников и зарядки в комплекте резко подорожали все наушники AirPods. Попутно цены взлетели на ТВ-приставки компании и чехлы-зарядки. Рост цен составил от 2500 до 4000 руб.

Цены вверх

Компания Apple повысила цены на ряд своих устройств и аксессуаров для российских потребителей. Подорожание техники произошло сразу после премьеры ее новых смартфонов линейки iPhone 12 – их теперь четыре, и каждый, в отличие от показанной вместе с ними колонки HomePod mini, будет продаваться на территории России.

Подорожание затронуло пока все беспроводные наушники компании, ряд чехлов и попутно – ТВ-приставки. Следует отметить, что в комплекте со всеми iPhone 12 больше нет ни наушников, ни зарядных устройств, несмотря на то, что сами смартфоны оказались дороже предшественников. Apple объясняет это борьбой за экологию и в то же время вынуждает приобретать AirPods по повышенной цене.

Наушники по цене смартфона

Желающим приобрести наушники AirPods вместо любых других аналогов теперь придется заплатить в России минимум 16 тыс. руб. – ровно столько стоят AirPods второго поколения с кейсом, не поддерживающим беспроводную зарядку. Всего день назад Apple просила за них 13,5 тыс. руб., то есть цена выросла на 2,5 тыс. руб.

25 тыс. руб. можно потратить на AirPods Pro...

Те же AirPods, но с беспроводной зарядкой, обойдутся покупателю в 20 тыс. руб. До подорожания такой комплект оценивался в 16 тыс. руб., и разница составляет 4 тыс. руб.

Самые дорогие наушники Apple на данный момент AirPods Pro, вышедшие в октябре 2019 г., можно приобрести теперь за 25 тыс. руб., а это уже стоимость многих современных Android-смартфонов. Например, за эту же цену в России можно купить флагманский Xiaomi Mi 9T с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. До анонса новых iPhone AirPods Pro стоили 21 тыс. руб.

...или на современный Android-смартфон

Как и раньше, россиянам доступна покупка только беспроводного зарядного кейса для обычных AirPods. Вот только если всего сутки назад он стоил 6,6 тыс. руб., то теперь его цена составляет 8 тыс. руб.

Сверхдорогие приставки и чехлы

Apple TV теперь тоже стоит наравне со смартфонами крупных китайских брендов. Например, за 16 тыс. руб. жители России могут купить Xiaomi Redmi Note 8Т на 4/64 ГБ, а могут отдать 17 тыс. руб. за Apple TV с 32 ГБ памяти, хотя до подорожания она стоила 13,5 тыс. руб. 64-гигабайтная версия приставки теперь оценивается не в 15 тыс. руб., а в 19 тыс. руб.

Покупка новенькой Apple TV теперь тоже ударит по кошельку

Чехол-зарядка Smart Battery Case для iPhone 11 и 11 Pro тоже подорожал. За него придется выложить не 11,2 тыс. руб., а 13,9 тыс. руб.

Кое-что все же подешевело

Взвинтив цены на аксессуары, Apple одновременно удешевила два своих смартфона из предыдущих поколений (теперь единственных в линейке, выпущенных до 2020 г.). Так, базовый iPhone 11 образца 2019 г. сейчас стоит не 60 тыс. руб. за 64 ГБ, а 55 тыс. руб.

Второй подешевевший смартфон – это iPhone XR, которому уже больше двух лет, поскольку его премьера состоялась в сентябре 2018 г. Вместо прежних 50 тыс. руб. за 64-гигабайтную версию Apple продает его за 48 тыс. руб.

Apple iPhone SE второго поколения в цене не изменился. Появившись весной 2020 г., он продолжает стоить от 40 тыс. руб.

iPhone с 5G не для России

Линейка новых iPhone 12, после дебюта которых и произошло подорожание аксессуаров Apple, включает четыре модели – 12, 12 mini (у него раньше не было аналогов), 12 Pro и 12 Pro Max. В российской рознице их цена варьируется от 70 тыс. руб. за 5,4-дюймовый iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти до 140 тыс. руб. за топовый iPhone 12 Pro Max с экраном на 6,7 дюйма и памятью на 512 ГБ.

Одно из главных нововведений в iPhone 12 в России совершенно бесполезно

Во время премьеры Apple сделала акцент на поддержку этими смартфонами сотовых сетей пятого поколения. В России потребительские 5G-сети отсутствуют полностью, но отдельной версии новых смартфонов Apple без 5G-модема для стран, подобных России, нет. При этом даже базовый iPhone 12 mini в США стоит $730 (56,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 октября 2020 г.) против 70 тыс. руб. в России, а самый дорогой iPhone 12 Pro Max оценивается в $1400 в США (108,5 тыс. руб.) и в 140 тыс. руб. – в России.