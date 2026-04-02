В мире грандиозный обвал выпуска процессоров для смартфонов. Производить их нет смысла – спрос на мобильники рухнул

MediaTek и Qualcomm сократили выпуск своих процессоров с топологией 4 нм. Они используются в современных смартфонах и планшетах среднего и топового сегментов. Причина – в падении мирового спроса на новые смартфоны. Из-за дорогой памяти они выросли в цене, и покупать их почти никто не хочет, и перепроизводить процессоры для них желания у MediaTek и Qualcomm нет.

Нет спроса – нет и предложения

Компании MediaTek и Qualcomm одновременно сократили объемы производства своих мобильных процессоров с техпроцессом 4 нм, пишет TrendForce. Это крупнейшие в мире игроки на рынке мобильных CPU – их чипы стоят в подавляющем большинстве смартфонов и планшетов под управлением ОС Android.

4 нм – это один из самых передовых техпроцессов на сегодняшний день. Основанные на нем процессоры дебютировали в конце 2021 г. и в настоящее время используются в смартфонах как топового, так и среднего ценовых сегментах.

Сокращение объема выпуска таких CPU составило около 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Причина кроется вовсе не в наращивании масштабов производства 3- и 2-нанометровых микросхем – MediaTek и Qualcomm просто реагируют на нынешние реалии рынка.

А реалии эти таковы, что цены на смартфоны и планшеты во всем мире выросли, и в результате спрос на них упал. По данным портала WCCFTech. Корейская компания Samsung повысила цены в Южной Корее на модификации с 512 ГБ RAM и 1 ТБ ROM для нескольких моделей планшетов, а также на смартфоны Galaxy S25 Edge, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Flip 7 с такими комплектациями.

К дефициту сокращение производства мобильных CPU может и не привести

Спрос на смартфоны упал, так как потребители не особо хотят переплачивать за новый мобильник, который подорожал по вине индустрии искусственного интеллекта. Она поглощает модули памяти, которые есть в каждом смартфоне, в результате чего их стоимость увеличивается и негативно влияет на итоговые цены устройств.

Никто не хочет работать в минус

Как пишет издание Commercial Times, рост цен на память не вызывает у производителей смартфонов желания сократить свои доходы и при этом оставить цены на свои мобильники на прежнем уровне. Вместо этого они перекладывают все издержки на плечи потребителей, заставляя их из своего кармана оплачивать подорожавшие чипы оперативной и флеш-памяти.

По оценке Commertial Times, такое отношение, по-видимому, еще сильнее сказывается на конечном спросе на смартфоны. В настоящее время влияние завышенных цен наиболее заметно в начальном и среднем ценовых сегментах, а скоро оно может зацепить и сегмент топовых устройств.

Такая зависимость от цен на комплектующие объяснима. По словам собеседников Commercial Times, оперативная память и накопитель в сумме составляют сейчас до 43% себестоимости всего устройства. Вместе эти два чипа сейчас стоят дороже даже центрального процессора, который годами был вторым по дороговизне компонентом любого смартфона после сенсорного экрана.

К слову, в компьютерах наблюдается аналогичная ситуация. В начале 2026 г. CNews писал, что в ПК компании HP на оперативную память и SSD теперь приходится около 30% себестоимости.

Неутешительные прогнозы

По оценкам экспертов Commercial Times, 2026 г. станет годом колоссальных изменений на мировом рынке смартфонов. Они не берутся предположить, что именно может произойти, но обращают внимание на то, что некоторые компании уже прекратили выпуск мобильников.

В частности, это компания Meizu, которая была одним из пионеров на глобальном рынке Android-устройств. Ее гаджеты широко рекламировались и продавались в России, у нее даже было собственное российское представительство. Но в феврале 2026 г. она прекратила разработку смартфонов.

Также в начале 2026 г. появилась информация, что компании OnePlus и Realme спустя годы самостоятельности (OnePlus открылась в 2014 г., Realme – в 2018 г.) станут суббрендами компании Oppo, вместе с которой они состоят в холдинге ВВК.

Помимо этого, согласно прогнозам TrendForce, стремительный рост цен на память окажет существенное давление на мировое производство смартфонов в 2026 г. Результатом может стать 10-процентное сокращение объемов их выпуска по сравнению с показателями 2015 г – до 1,135 млрд устройств. И это еще самый оптимистичный сценарий – более пессимистичные подразумевают сокращение производства на 15% и более.