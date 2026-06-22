Эпоха одинаковых iPhone подходит к концу? Apple возвращает дизайн во главу угла с уходом старого руководителя

Apple вновь сконцентрируется на дизайне своих продуктов, а не на их «железе», как это было последние семь лет после ухода из компании легендарного дизайнера Джони Айва. Почти бывший СЕО Apple Тим Кук поощрял фокус компании на аппаратном обеспечении, в результате чего она годами выпускала устройства с одинаковым дизайном, особенно iPhone и Watch. Но Кук через несколько недель освободит пост гендиректора, а его преемник как раз мечтает сделать дизайн центром внимания Apple.

Дизайн, дизайн и еще раз дизайн

Компания Apple собирается вернуться сразу на 20-25 лет назад. В те годы она сосредотачивала свои усилия в первую очередь на дизайне своих продуктов, отдаляя «железо» на второй план. Так продолжалось, за редкими исключениями, до 2019 г., когда Apple покинул ее знаменитейший дизайнер Джонатан «Джони» Айв (Jonathan «Jony» Ive), из-под пера которого вышли все iPhone вплоть до iPhone XS, а также многочисленные MacBook, iPod и другие устройства Apple, ставшие культовыми. Он работал в Apple с 1992 г.

После 2019 г. Apple сделала упор именно на «железе», в результате чего с релиза iPhone 11 в 2019 г. дизайн смартфонов Apple не менялся в глобальном плане ни разу вплоть до выхода iPhone 17 Pro в 2025 г. Это поощрял нынешний гендиректор компании Тим Кук (Tim Cook), который концентрировался на зарабатывании денег и сделал Apple первой в мире компанией с капитализацией в триллион долларов США.

Но Кук в сентябре 2026 г. освободит кабинет гендиректора, и новым СЕО станет ветеран Apple Джон Тернус (John Ternus), присоединившийся к ее коллективу в 2001 г. Как пишет агентство Bloomberg, Тернус намерен вновь сместить фокус внимания Apple с аппаратного обеспечения продуктов на их дизайн.

Мы ждем перемен

При Тиме Куке некоторые продукты вовсе никогда не меняли свой внешний вид. Самый очевидный пример – это умные часы Apple Watch. Кук возглавил Apple в 2011 г., а первые Watch увидели свет в 2014 г.

Daniel Romero / Unsplash Это четыре цвета одного поколения iPhone? Или четыре разных модели iPhone?

За минувшие 12 лет часы Apple сменили множество поколений, однако раз за разом выглядели так же или почти так же, как самые первые Watch. Изменения во внешности были настолько незначительными, что их могли увидеть лишь истинные поклонники бренда.

К примеру, Apple ни разу не выпустила Watch с круглым экраном, хотя в активе всех ее конкурентов, даже ноунеймов из Китая, такое предложение имеется, и иногда даже не одно. При этом часы Apple Watch с каждым разом становились все более мощными и функциональными.

Еще один пример – наушники Apple AirPods Max. Они вышли в 2020 г. и лишь в 2026 г. получили второе поколение. При этом за шесть лет наушники совершенно не изменились внешне.

Иными словами, Apple годами продает своим потребителям одни и те же устройства с точки зрения внешнего вида. При этом она не забывает немного менять расположение или размер элементов корпуса, чтобы чехлы от старых моделей не подходили на новую. Это особенно хорошо видно на примере смартфонов iPhone, выпущенных с 2019 по 2024 гг. включительно.

Новый СЕО, новые веяния

После ухода Айва Apple потеряла еще нескольких талантливых дизайнеров. Так, в конце 2025 г. ее покинул Абидур Чоудхури (Abidur Chowdhury), которого портал WCCFTech называл «восходящей звездой Apple» (a rising star within Apple). Судя по всему, компания возлагала на него большие надежды, как в свое время на Джони Айва.

Джон Тернус возглавит Apple в сентябре 2026 г. Как пишет Bloomberg, одним из первых его решений на посту СЕО станет поиск и назначение нового главного дизайнера, который получит большое влияние в компании.

Пока нельзя исключать, что Тернус попытается вернуть в компанию Джони Айва. К моменту выхода материала стороны никак не комментировали такую возможность, то есть не подтверждали, но и не отрицали ее.

С оглядкой на конкурентов

Пока нельзя утверждать наверняка, но вполне может оказаться, что Тернус возжелал поставить дизайн устройств Apple во главу угла не просто так. И даже не потому, что компания из года в год выдает однотипные в плане внешности устройства.

Вполне вероятно, что Тернус пристально следит за тем, что делают производители Android-смартфонов. А они, меж тем, давно начали концентрироваться на дизайне своих устройств и почти перестали мериться «железом». CNews писал об этом в декабре 2025 г.

Фактически, производители Android-смартфонов пытаются вернуться на 20 лет назад, когда iPhone еще не существовало, и бал правили смартфоны Nokia на SymbianOS. Каждая новая модель этой компании не была похожа на предыдущую в плане дизайна. Отличались как габариты, так и форм-фактор, а также общая внешность.

В нынешние времена на подобные эксперименты с дизайном идут чаще всего малоизвестные китайские компании. Из крупных брендов на такое решаются пока только Nothing и ее дочерняя CMF Phone.