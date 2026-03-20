Сервер Delta Serval совместим с «Ред ОС»

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers совместно с разработчиком программного обеспечения «Ред софт» объявляют об успешном завершении тестирования совместимости сервера Delta Serval на базе новейших процессоров Intel Xeon 6 с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Совместное использование высокопроизводительного сервера Delta Serval и операционной системы «Ред ОС» открывает новые возможности для заказчиков в создании полностью отечественных технологических контуров. Это особенно важно для формирования отказоустойчивых ИТ-инфраструктур в высоконагруженных системах, используемых на государственных и корпоративных объектах.

rred1.jpg

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России. Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

Сервер Delta Serval — платформа для сложных инженерных задач, облачной инфраструктуры, виртуализации и суперкомпьютеров (HPC). Построен на новейшем семействе процессоров Intel Xeon шестого поколения, поддерживает до 8 ТБ DDR5 (6400 МГц) и MCR-память (8000 МГц), до пяти адаптеров PCIe Gen5 x16, уникальную систему охлаждения Delta Hybrid Cooling. В сервере используется включенное в реестр Минцифры РФ собственное микропрограммное обеспечение Delta BIOS и Delta BMC, сертифицированное ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Теперь Delta Serval доступен для заказа с предустановленной «Ред ОС» 8.

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток
«Мы рады, что сегодня нашим технологическим партнером выступил надежный российский разработчик программного обеспечения «Ред софт». Успешно пройденные испытания и полученный сертификат соответствия сервера Delta Serval и «Ред ОС» 8 гарантируют соблюдение современных требований безопасности и подтверждают готовность работы решения в составе инфраструктуры заказчиков, в том числе в составе объектов КИИ», — сказал Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers.

«Совместимость сервера Delta Serval с «Ред ОС» предоставляет заказчикам доступ к современным вычислительным мощностям в полностью отечественном программном контуре. Это имеет особое значение для компаний, для которых необходимо сочетание высокой производительности и соответствие требованиям регуляторов», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред софт».

Другие материалы рубрики

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

В «Систему» досрочно возвращен первый президент крупнейшего производителя микроэлектроники

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Конференция «Low-Code и No-Code 2026» состоится 28 апреля

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Минпромторг массово штрафует микроэлектронику в России. Производители боятся банкротства

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Показать еще

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/