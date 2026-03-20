Сервер Delta Serval совместим с «Ред ОС»

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers совместно с разработчиком программного обеспечения «Ред софт» объявляют об успешном завершении тестирования совместимости сервера Delta Serval на базе новейших процессоров Intel Xeon 6 с операционной системой «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Совместное использование высокопроизводительного сервера Delta Serval и операционной системы «Ред ОС» открывает новые возможности для заказчиков в создании полностью отечественных технологических контуров. Это особенно важно для формирования отказоустойчивых ИТ-инфраструктур в высоконагруженных системах, используемых на государственных и корпоративных объектах.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории «Ред ОС», расположенном на территории России. Операционная система «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории значимости включительно.

Сервер Delta Serval — платформа для сложных инженерных задач, облачной инфраструктуры, виртуализации и суперкомпьютеров (HPC). Построен на новейшем семействе процессоров Intel Xeon шестого поколения, поддерживает до 8 ТБ DDR5 (6400 МГц) и MCR-память (8000 МГц), до пяти адаптеров PCIe Gen5 x16, уникальную систему охлаждения Delta Hybrid Cooling. В сервере используется включенное в реестр Минцифры РФ собственное микропрограммное обеспечение Delta BIOS и Delta BMC, сертифицированное ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Теперь Delta Serval доступен для заказа с предустановленной «Ред ОС» 8.

«Мы рады, что сегодня нашим технологическим партнером выступил надежный российский разработчик программного обеспечения «Ред софт». Успешно пройденные испытания и полученный сертификат соответствия сервера Delta Serval и «Ред ОС» 8 гарантируют соблюдение современных требований безопасности и подтверждают готовность работы решения в составе инфраструктуры заказчиков, в том числе в составе объектов КИИ», — сказал Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers.

«Совместимость сервера Delta Serval с «Ред ОС» предоставляет заказчикам доступ к современным вычислительным мощностям в полностью отечественном программном контуре. Это имеет особое значение для компаний, для которых необходимо сочетание высокой производительности и соответствие требованиям регуляторов», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред софт».