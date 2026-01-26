Deckhouse и Delta Computers подтвердили совместимость решений для on-prem инфраструктуры

Компания «Флант» совместно с отечественным разработчиком и производителем ИТ-оборудования Delta Computers завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и Deckhouse Virtualization Platform (DVP) с серверными решениями Delta Computers, включая модели Delta Serval и Delta Sprut, предназначенные для высокопроизводительных и GPU-нагруженных вычислений. Об этом CNews сообщили представители «Фланта».

В ходе тестирования подтверждена стабильная работа Kubernetes-кластеров и виртуальных машин, развёрнутых с помощью DKP и DVP, на серверных платформах Delta Computers. Также были успешно протестированы сценарии с использованием GPU-ускорителей, сетевой подсистемы, пользовательских интерфейсов и модулей Deckhouse.

Совместимое решение ориентировано на развёртывание в инфраструктуре заказчика и предназначено для эксплуатации в локальных вычислительных средах, где критичны контроль над данными, предсказуемость работы и соответствие требованиям информационной безопасности.

Проверка совместимости гарантирует заказчикам предсказуемую работу программно-аппаратного стека и снижает риски, связанные с самостоятельной интеграцией и последующим сопровождением инфраструктуры. Использование сертифицированного сочетания серверного оборудования Delta Computers и платформ Deckhouse позволяет сосредоточиться на прикладных задачах — без необходимости дополнительного тестирования и устранения проблем совместимости.

Интеграция реализована на отечественной операционной системе, что обеспечивает технологическую независимость решения и возможность использования в on-prem инфраструктурах с повышенными требованиями к безопасности и контролю над данными.

«Сертификат совместимости с Delta Computers подтверждает, что заказчики могут строить отечественную инфраструктуру "под ключ" — от серверного оборудования и операционной системы до управления виртуальными машинами, Kubernetes-кластерами и GPU-ускоренными нагрузками для AI, ML и высокопроизводительных вычислений в on-prem среде заказчика. При этом заказчики получают рабочее и проверенное решение, а не конструктор из разных продуктов, который придётся собирать своими силами», — сказал Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

«Технологическое партнерство Delta Computers с ведущим разработчиком экосистемы продуктов Deckhouse предоставляет рынку готовое решение для выполнения разноплановых задач. Объединяя усилия с профессионалами ИТ-отрасли, мы гарантируем нашим заказчикам непревзойденное по качеству и надежности решение – синтез современной инфраструктуры и программного обеспечения K8s», – сказал Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers.