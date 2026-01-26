Разделы

ПО Импортонезависимость
|

Deckhouse и Delta Computers подтвердили совместимость решений для on-prem инфраструктуры

Компания «Флант» совместно с отечественным разработчиком и производителем ИТ-оборудования Delta Computers завершили проверку технологической совместимости Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) и Deckhouse Virtualization Platform (DVP) с серверными решениями Delta Computers, включая модели Delta Serval и Delta Sprut, предназначенные для высокопроизводительных и GPU-нагруженных вычислений. Об этом CNews сообщили представители «Фланта».

В ходе тестирования подтверждена стабильная работа Kubernetes-кластеров и виртуальных машин, развёрнутых с помощью DKP и DVP, на серверных платформах Delta Computers. Также были успешно протестированы сценарии с использованием GPU-ускорителей, сетевой подсистемы, пользовательских интерфейсов и модулей Deckhouse.

Совместимое решение ориентировано на развёртывание в инфраструктуре заказчика и предназначено для эксплуатации в локальных вычислительных средах, где критичны контроль над данными, предсказуемость работы и соответствие требованиям информационной безопасности.

Проверка совместимости гарантирует заказчикам предсказуемую работу программно-аппаратного стека и снижает риски, связанные с самостоятельной интеграцией и последующим сопровождением инфраструктуры. Использование сертифицированного сочетания серверного оборудования Delta Computers и платформ Deckhouse позволяет сосредоточиться на прикладных задачах — без необходимости дополнительного тестирования и устранения проблем совместимости.

Интеграция реализована на отечественной операционной системе, что обеспечивает технологическую независимость решения и возможность использования в on-prem инфраструктурах с повышенными требованиями к безопасности и контролю над данными.

PostgreSQL по-русски: как вывести отечественные СУБД на мировой уровень
Цифровизация

«Сертификат совместимости с Delta Computers подтверждает, что заказчики могут строить отечественную инфраструктуру "под ключ" — от серверного оборудования и операционной системы до управления виртуальными машинами, Kubernetes-кластерами и GPU-ускоренными нагрузками для AI, ML и высокопроизводительных вычислений в on-prem среде заказчика. При этом заказчики получают рабочее и проверенное решение, а не конструктор из разных продуктов, который придётся собирать своими силами», — сказал Константин Аксенов, директор департамента разработки Deckhouse компании «Флант».

«Технологическое партнерство Delta Computers с ведущим разработчиком экосистемы продуктов Deckhouse предоставляет рынку готовое решение для выполнения разноплановых задач. Объединяя усилия с профессионалами ИТ-отрасли, мы гарантируем нашим заказчикам непревзойденное по качеству и надежности решение – синтез современной инфраструктуры и программного обеспечения K8s», – сказал Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Госорганы Франции отказываются от Zoom и Teams: «Мы должны избавиться от американских инструментов»

Security Vision TIP: переход от тактических индикаторов к стратегическим решениям

Приглашаем на конференцию CNews «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Обзор: Рынок ИТ-услуг

Власти поручили разработать стратегию массового недорогого выпуска чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще