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Треть российских компаний решили перевести свои бизнес-процессы полностью на отечественные ИТ-продукты

Треть российских компаний (33%) уже начали или планируют в ближайшее время переводить свои бизнес-процессы на отечественные ИТ-решения. По мнению предпринимателей, использовать зарубежное ПО небезопасно: одни продукты невозможно оплатить, а стоимость других в последнее время выросла. Таковы результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с компанией «Киберпротект».

Использование иностранного и отечественного ПО в бизнесе

Четверть российского бизнеса (25%) использует только отечественные ИТ-продукты. В то же время для большинства компаний (69%) вопросы импортозамещения ПО могут быть актуальны, так как они либо совмещают работу с российским и зарубежным программным обеспечением (61%), либо применяют только импортные ИТ-продукты (8%). Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

Планы бизнеса по импортозамещению ПО

Треть предприятий (33%) планируют переводить свой бизнес полностью на российское программное обеспечение.

Каждый десятый (11%) уже запустил соответствующие процессы. В большей степени это касается организаций в Москве (31%), логистических и складских предприятий (20%), субъектов среднего бизнеса (21%).

Каждый пятый опрошенный (22%) отмечает, что активные действия по импортозамещению в компании пока не начались, но планируются.

Не планируют полный переход на российские ИТ-решения 14% компаний малого и среднего бизнеса. Среди них преобладают предприятия, ведущие деятельность в области ИТ, информации и связи (38%) и работающие на рынке от 5 до 10 лет (20%).

19% компаний пока не задумывались о полном импортозамещении программных продуктов.

Лейсан Баймуратова, директор направления исследований цифровой экономики Аналитического центра НАФИ: «Полученные данные показывают, что малый и средний бизнес пока находится в режиме ожидания. Однако вопрос об используемом в компании программном обеспечении скорее всего скоро встанет очень остро, так как надежность и бесперебойность ИТ-продуктов имеют большое значение – в эпоху цифровизации на ИТ-решениях выстраиваются почти все процессы в компаниях».

Импортозамещение, Азия или «серый» импорт: где брать серверное оборудование
Импортозамещение

Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект»: «Интересно, что четверть компаний малого и среднего бизнеса уже используют только отечественное ПО, хотя государственные меры стимулирования импортозамещения, работающие в России с 2015 г., были в основном направлены на государственные учреждения и крупный бизнес с государственным участием. Такой результат может говорить о том, что для СМБ сегмента уже есть полноценные альтернативы зарубежному софту, но компании занимают традиционно осторожную позицию в состоянии неопределенности. Однако с каждым днем риски использования зависимого от внешних факторов ПО растет. Как разработчик мы видим кратный рост интереса к отечественным решениям. Ситуацию также могут поменять дополнительные меры, которые государство разрабатывает для поддержки внедрения и использования отечественного ПО, многие из которых уже начали действовать и приносят результаты».

Методология

Всероссийский репрезентативный опрос предпринимателей проведен Аналитическим центром НАФИ в мае 2022 г. Опрошены 500 представителей микро, малого и среднего бизнеса всех основных отраслей экономики во всех федеральных округах России. В качестве респондентов выступали собственники бизнеса, первые лица компаний и индивидуальные предприниматели.

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Аналитический центр НАФИ – исследовательские решения для бизнеса

НАФИ — многопрофильный аналитический центр, на рынке уже более 15 лет. Проводит исследования рынков и общественного мнения для коммерческих компаний и государственных структур.

Компания «Киберпротект» – российский разработчик ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред. Предоставляет масштабируемые решения мирового уровня для надежной киберзащиты, быстрого восстановления данных и гарантии отказоустойчивости информационных систем.

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