Прогноз НАФИ: предприниматели станут больше тратить на сайты своих компаний

В I квартале 2021 г. предприниматели будут в пять раз чаще инвестировать в сайты своих компаний: после пандемии и самоизоляции сократились продажи по традиционным каналам, и многие представители бизнеса осознали необходимость перехода в онлайн. Другие направления в цифровой сфере, по которым предприниматели планируют повышать расходы – закупка интернет-рекламы, компьютерной техники и программного обеспечения. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ.

По состоянию на конец 2020 г. только каждый десятый представитель МСП (11%) планировал увеличение расходов своей компании в цифровой сфере. По сравнению с 2019 г. эта доля сократилась на 4 п.п.

К инвестициям в цифровую сферу чаще всего склонны небольшие компании (11% против 3% в компаниях, в которых работает более 100 человек).

«Одна из причин заключается в том, что в более крупных компаниях бизнес-процессы уже автоматизированы и расходы на ИТ достаточно велики, – сказала Людмила Спиридонова, директор направления исследований в сфере человеческого капитала аналитического центра НАФИ. – В период пандемии информационные технологии стали необходимы всем – в том числе и небольшим компаниям, для которых цифровизация раньше не была приоритетом».

Предприниматели, которые будут увеличивать расходы в цифровой сфере в ближайшее время, чаще всего планируют закупать рекламу на онлайн-площадках, приобретать компьютерную технику и обновлять программное обеспечение.

За год в пять раз выросла доля предпринимателей, которые готовы вкладываться в развитие сайта компании.

«В пандемию абсолютное большинство компаний – особенно в сфере продаж и предоставления услуг – осознали необходимость перевода бизнеса в онлайн-формат. Эффективный переход компании в онлайн в свою очередь невозможен без хорошо функционирующего сайта, ведь в цифровой реальности именно сайт становится “лицом” компании для потребителя. Он должен быть максимально понятным и привлекательным для потенциальных и уже существующих клиентов», – отметила Людмила Спиридонова.