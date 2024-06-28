Две трети россиян довольны рекомендациями в интернете

47% россиян абсолютно не понимают или плохо понимают, как работают алгоритмы рекомендаций, подбирающие для них релевантные товары или услуги на маркетплейсах и других сервисах. 7% знают, как эти алгоритмы устроены, очень хорошо. Вместе с тем, результатом подобранных товаров и услуг на этих площадках довольны две трети населения (68%). Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

В интернет-магазинах, видео- и музыкальных сервисах, социальных сетях широко применяются программные инструменты, которые анализируют предпочтения пользователей и пытаются предсказать, что их может заинтересовать. Как работают такие сервисы и насколько пользователи довольны рекомендуемыми товарами или услугами – показало новое исследование Аналитического центра НАФИ .

Каждый второй житель нашей страны (46%) имеет общие представления о том, как устроены рекомендательные системы в интернете, а 7% знают их принципы очень хорошо. Лучше всего в этих вопросах подкованы мужчины (9% против 6% женщин), молодежь от 25 до 34 лет (15%), жители Центрального федерального округа (11%) и люди с высшим образованием (11%).

Каждый третий – плохо представляет принципы рекомендательных алгоритмов (30%). Каждый шестой (17%) вообще не знает, что это такое. Чаще – женщины (19%), жители Сибирского и Дальневосточного федерального округа (27%) и проживающие в сельской местности (20%). В совокупности не знают абсолютно или почти ничего о рекомендательных системах почти половина населения (47%).

Несмотря на низкий уровень понимания принципов работы рекомендательных систем, большинство пользователей довольны их результатом.

Так, две трети жителей страны (68%) говорят, что чувствуют, что поисковая выдача учитывает их индивидуальные вкусы и предпочтения, когда они ищут товары на маркетплейсах или услуги на других сервисах.

Не довольны работой этих сервисов 17% опрошенных. По их мнению, рекомендации идут вразрез с тем, что им действительно интересно и нужно.

Таблица 1. «Когда Вы ищете товары на российских маркетплейсах или услуги на других сервисах, чувствуете ли Вы, что поисковая выдача учитывает ваши индивидуальные вкусы и предпочтения?», в % от всех опрошенных

Среди довольных рекомендательными сервисами больше женщин (73% против 63% мужчин), россиян 45+ (73%), имеющих высшее образование (76%) и доходы выше среднего (77%).

Исследование также показало, что 44% россиян готовы предоставлять информацию о себе для получения индивидуального обслуживания и персональных предложений. При этом за последние 5 лет доля тех, кто готов делиться своими интересами и предпочтениями, выросла более чем в два раза.

Методология: всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в мае 2024 г. Опрошены 1600 россиян старше 18 лет из всех регионов РФ. Выборка построена на данных официальной статистики Росстат и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.