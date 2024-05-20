Каждый третий представитель МСП использует искусственный интеллект в работе

Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, почти половина представителей малого и среднего бизнеса в России (46%) считают полезными инструменты на базе искусственного интеллекта и нейросетей. Среди индивидуальных предпринимателей (ИП) такого мнения придерживаются 56% опрошенных, а среди ИT-директоров МСП – 75%.

В каждом третьем предприятии МСП (30%) руководители использовали инструменты на базе искусственного интеллекта. При этом 70% пользователей ИИ оценивают свой опыт использования таких инструментов как положительный. Об этом CNews сообщили представители НАФИ.

Какие плюсы в ИИ видят представители бизнеса

63% представителей малого и среднего бизнеса считают, что главная ценность инструментов на базе ИИ и нейросетей для бизнеса – это экономия рабочего времени. 49% придерживаются мнения, что ИИ высвобождает свободное время у сотрудников, позволяя им выполнять больше задач. Более половины представителей МСП, согласных с тем, что ИИ экономит время, отметили, что с помощью ИИ-инструментов экономят от 3 до 10 часов в неделю.

Более трети представителей МСП (37%) подтвердили, что использование ИИ и нейросетей помогает оптимизировать бюджет компании, и что искусственный интеллект позволяет решать ранее недоступные задачи.

Какие задачи помогает решать ИИ

Как показал опрос, бизнес использует инструменты на базе ИИ и нейросетей в разных нишах и для разных целей.

Интересно, что более чем в половине случаев малый бизнес применяет ИИ для решения маркетинговых и рекламных задач. При этом большинство представителей МСП для решения таких задач предпочитают инструменты российских разработчиков – так, 72% респондентов используют решения от «Яндекса», 43% – от VK, 35% – от Сбербанка, 34% – от Google.

Лейсан Баймуратова, директор направления исследований общественного мнения Аналитического центра НАФИ: «Подавляющее большинство предпринимателей отмечают реальную пользу от использования технологий искусственного интеллекта и нейросетей. Мы видим, что объем внедрения ИИ-инструментов в бизнес-процессы российских компаний быстро растет. Это особенно актуально для МСП, что вполне объяснимо. Как правило, в малом бизнесе много ресурсов забирают рутинные процессы, которые помогает оптимизировать использование ИИ. Освободившееся время предприниматели направляют на решение управленческих и стратегических задач».

Методология: всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в марте 2024 г. Опрошены 400 представителей МСП по основной выборке (а также 100 человек по дополнительной выборке с целью включения в исследование более наполненной группы пользователей ИИ для отдельных задач: сотрудники, работающие в компаниях, которые использовали ИИ в своей работе). Основная выборка построена на данных официальной статистики и репрезентирует малый и средний бизнес РФ по географии, размеру бизнеса и отрасли. Статистическая погрешность данных не превышает 4,9%.

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Аналитический центр НАФИ – исследовательская компания широкого профиля. Центр предоставляет полный спектр исследовательских услуг: изучение общественного мнения, маркетинговые исследования, такие как измерение и повышение лояльности клиентов (NPS), изучение потребностей и привычек потребителей (U&A) и другие, рыночный анализ и бизнес-консалтинг. Компания основана в 2006 году. География исследований охватывает российский рынок, большинство стран СНГ и Восточной Европы. Данные Аналитического центра НАФИ используются государственными ведомствами, российскими и иностранными компаниями, общественными организациями и СМИ.