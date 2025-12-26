Получите все материалы CNews по ключевому слову
Баймуратова Лейсан
СОБЫТИЯ
Баймуратова Лейсан и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 12286 1
|Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 278 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 1
|Yandex - Яндекс 8505 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8236 1
|Бочерова Елена 40 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157438 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 1
|Европа Восточная 3123 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.