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Индексная книга (каталог) CNews*
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Залеский Алексей

СОБЫТИЯ


10.06.2026 «Амаркон» выбрала корпоративный портал «Инкоманд 7.4» для замещения Microsoft SharePoint 1
14.11.2023 Konica Minolta Business Solutions Russia и Amarcon заключили партнерское соглашение 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Залеский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 94 1
Konica Minolta Business Solutions 68 1
Win Solutions - Вин Солюшенс 4 1
Konica Minolta 422 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5539 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6296 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2547 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 521 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1623 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35484 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63638 1
Win Solutions - Fastboard BI-платформа 3 1
Рыков Николай 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 163701 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448325, в очереди разбора - 727296.
Создано именных указателей - 195999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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