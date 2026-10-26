Российские разработчики корпоративного ПО, компании «Емдев» и «Графтех», объявили о технологическом партнерстве. Стороны планируют реализовать совместные решения, расширяющие функциональность продуктов обеих компаний: платформы для создания корпоративных цифровых пространств «Инкоманд» и линейки «Графтех», в которую входят редактор технических и бизнес-схем Автограф, система хранения и согласования документов «ГрафДок» и платформа командной работы «ГрафБорд». Об этом CNews сообщили представители «Емдев».

Предприятие, уходящее с зарубежного ПО, обычно заменяет продукты по мере необходимости: система документооборота, редактор схем, затем над ними надстраивается портал. Даже полностью отечественный ландшафт при этом остается разрозненным. Чертежи и схемы живут в специализированных системах, тогда как задачи, новости и база знаний остаются на портале, согласование технической документации идет мимо единых процессов компании, а материалы проектных команд хранятся локально.

Совместные решения партнеров убирают эту границу. Интеграция продуктов позволит работать со схемами и технической документацией непосредственно из корпоративного портала: открывать и редактировать чертежи в «Автограф», запускать согласование документов по настроенным маршрутам в «ГрафДок», отслеживать версии и сравнивать внесенные правки. Сотрудник получает все инструменты в едином рабочем пространстве, а согласование схем встраивается в привычные процессы компании наряду с задачами, новостями и базой знаний портала.

«Партнерство с «Графтех» закрывает для наших заказчиков один из самых частых запросов: работу со схемами и технической документацией прямо на портале, — отметил генеральный директор «Емдев» Алексей Какунин. — «Инкоманд» продолжает свой тренд развития как единое пространство, где живет весь цифровой контур предприятия».

«Решениями «Графтех» пользуются сотни российских компаний. Вместе с «Емдев» мы развиваем сценарии, которые помогут встроить работу со схемами и технической документацией в корпоративные процессы: создавать и редактировать схемы, работать с версиями и направлять документы на согласование в едином цифровом пространстве. Начнем с наиболее востребованных задач и будем развивать интеграцию по обратной связи заказчиков», — отметил генеральный директор «Графтех» Петр Василенко.