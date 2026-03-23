Решения «СберТеха» и ЕМДЕВ помогут бизнесу создать безопасное цифровое рабочее пространство

Российские разработчики программного обеспечения «СберТех» и ЕМДЕВ подтвердили полную техническую совместимость своих решений: системы управления доступом к информационным ресурсам Platform V IAM и корпоративного портала Incomand. Результаты комплексного тестирования демонстрируют, что в связке продукты могут выступать надежной основой для создания безопасного и масштабируемого цифрового рабочего пространства в российских компаниях. Об этом CNews сообщили представители ЕМДЕВ.

Гибкий конструктор для построения корпоративных платформ Incomand позволяет бизнесу удобно организовать повседневное взаимодействие сотрудников, а Platform V IAM является цифровым замком, контролирующим доступ к данным и сервисам. Совместное использование решений дает возможность упростить доступ команды к информационным ресурсам, повысить уровень кибербезопасности, автоматизировать процессы приема, адаптации и увольнения сотрудников, поддерживать гибридные модели работы, а также обеспечивать соответствие нормативным требованиям.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Совместимость с такими решениями, как Incomand, доказывает, что Platform V IAM может выступать ядром надежной цифровой инфраструктуры российских предприятий. Наши решения обеспечат клиентам фундамент для внедрения новых отечественных сервисов, сохраняя безопасность и контролируемость ИТ-ландшафта».

Алексей Какунин, генеральный директор ЕМДЕВ: «Интеграция с Platform V IAM — важный шаг в развитии экосистемы Incomand. Он подтверждает, что мы предоставляем бизнесу не просто портал, а защищенную, масштабируемую и полностью российскую платформу для цифровой трансформации, отвечающую самым строгим требованиям безопасности и регуляторов».

Platform V IAM — набор инструментов для управления учетными записями, аутентификацией и авторизацией пользователей, позволяющий создать единую точку входа в защищаемый периметр предприятия, организовать централизованное принятие решений о возможности доступа на основе политик и обеспечить промышленный уровень защиты цифровых сервисов.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

Incomand — это конструктор корпоративных цифровых пространств, объединяющий сотрудников, внешних контрагентов и существующие ИТ-системы предприятия. Решение является альтернативой Microsoft SharePoint и включает в себя инструментарий для создания приложений.

Интеграция решений уже доступна российским компаниям и может быть развернута в любой отрасли — от финансов и промышленности до госсектора и здравоохранения.

Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал топ-70 поставщиков ИТ для операторов связи

Российская платформа виртуализации «Базис» обновилась до версии 4.5 с поддержкой новых СХД

Как получать доход от инвестиций в ИТ

Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

В 2026 году Россия начнет работать над следующим поколением литографа для выпуска чипов по топологии 90 нм

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
