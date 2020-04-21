Сервис Microsoft 365 стал доступен по всему миру

Microsoft объявила о том, что домашние подписки Microsoft 365 стали доступны пользователям по всему миру. Microsoft 365 — это эволюция Office 365, использующая новые возможности искусственного интеллекта (ИИ), разнообразный контент и шаблоны, а также мощь облачных вычислений для совершенствования навыков работы с текстом, презентациями и оформлением.

Добавились новые сервисы, позволяющие укреплять связи с близкими и сделать семейное и дружеское общение простым и удобным. Часть новых функция стала доступна сегодня, а в ближайшие месяцы более 38 миллионов подписчиков Office 365 постепенно получат доступ к полному набору сервисов.

Новая бесплатная функция в Skype под названием Собрание (Meet Now) позволяет создать видеовстречу всего в три клика — и тем, кто к ней подключается, не обязательно входить под своей учетной записью и устанавливать на свой компьютер приложение. К видеозвонку могут присоединиться до 50 человек.

Microsoft Editor (Корректор). Исследование компании показало, что примерно половина людей стремится научиться писать лучше. Масштабное дополнение к Editor (Корректор), сервису на основе ИИ, доступно на более чем 20 языках, в том числе на русском, в Word, на Outlook.com и в качестве отдельного расширения для браузеров Microsoft Edge и Google Chrome.

Новая функция «Перефразирование» (Rewrite Suggestions) подскажет, как сделать текст более убедительным или понятным, сохранив при этом изначальный смысл. Кроме того, впервые функция Editor в Word сможет проверить текст на плагиат, помогая авторам создавать оригинальный контент и, когда это нужно, вставлять уместные цитаты прямо в документ всего одним кликом.

Presenter Coach в PowerPoint поможет преодолеть страх публичных выступлений. Presenter Coach использует искусственный интеллект. Microsoft представила две новых функции в PowerPoint Presenter Coach: Определитель монотонности речи (monotone pitch) и Доработка речи. Presenter Coach слушает тон голоса и в режиме реального времени предложит сделать речь эмоционально окрашенной, а также поможет с грамматикой: посоветует, как построить предложение более грамотно.

Функция «Конструктор» (Designer) в PowerPoint расширяет креативные возможности, при этом не требуя дополнительного времени, например, с ней можно в один клик преобразовать текст в эффектную временную шкалу. При добавлении изображения на слайд «Конструктор» автоматически генерирует несколько вариантов дизайна. Подписчикам Microsoft 365 стали доступны более 8 000 прекрасных изображений и 175 циклических видео из Getty Images, 300 новых шрифтов и 2 800 новых значков для создания впечатляющих и визуально привлекательных документов. Весь этот контент доступен также и в Word, и в Excel.

Для быстрого начала работы над школьным, рабочим или семейным проектом и экономии времени подписчики Microsoft 365 получили эксклюзивный доступ к более чем 200 премиальным шаблонам в Word, Excel и PowerPoint. Шаблоны помогут создать резюме, приглашение на свадьбу, новостную рассылку, открытку в честь рождения ребенка и многое другое.

Многие используют Excel для сбора и анализа информации. Поиск, отбор, обновление таких данных могут быть непростым и затратным по времени процессом. В скором времени новые типы данных станут доступны для загрузки в Excel и помогут проще отбирать и структурировать информацию: будет доступ к расширенным сведениям по более чем 100 темам, таким как еда, фильмы, места, химия и даже покемоны. Доступ к типам данных биржи и география открыт для всех в веб-версии Excel, а подписчики Microsoft 365 получат эксклюзивный доступ к более чем 100 новым типам данных на базе Wolfram Alpha.

Microsoft представила новые возможности веб-версии Outlook, которые помогут управлять всеми договоренностями в работе и жизни в одном календаре, отобразив реальную загрузку в рабочем аккаунте, при этом сохраняя конфиденциальность информации о личных и деловых встречах.

Браузер Microsoft Edge выходит на новый виток развития с функциями для защиты в интернете с помощью системы проверки паролей Password Monitor и упрощением исследований с функцией «Коллекции».

Подписки Microsoft 365 персональный и Microsoft 365 для семьи сохраняют все возможности Office 365, такие как премиальные приложения Office, 1 TБ в облачном хранилище OneDrive для каждого человека, 60 минут звонков на мобильные и городские телефоны в Skype, расширенные средства безопасности для защиты от вредоносного ПО и фишинговых атак, а также техническую поддержку.

Для компаний СМБ-сегмента существует специализированная подписка Microsoft 365 бизнес стандарт, содержащая расширенные средства безопасности для защиты от вредоносного ПО и фишинговых атак и включающая в себя 1TБ OneDrive, почтовый ящик 50 Гб, приложение бронирования времени для клиентов Booking, Microsoft Teams, SharePoint Online и другие бизнес-сервисы. Подписчики Microsoft Office бизнес премиум получили автоматическое обновление продукта.