FESCO поможет детям из Приморского края освоить 3D-инжиниринг

Обучение цифровым компетенциям по программе nранспортной группы FESCO в 2024 г. бесплатно прошли 126 юных жителей Приморского края. В их числе — оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей. В 2025 г. диапазон современных навыков для подготовки ребят расширится, новым направлением станет 3D-инжиниринг. Об этом CNews сообщили представители FESCO.

Первый поток обучения в инженерном классе, создаваемом в рамках проекта «FESCO Детям», будет проходить в течение семестра, с февраля по июнь текущего года. В ходе занятий юные владивостокцы научатся превращать с помощью современного оборудования идеи в действующие прототипы — от простых объектов до сложных электронных устройств. Курс рассчитан на возраст старше 12 лет, занятия будут проходить на базе детского технопарка «Кванториум». О датах набора на обучение будет сообщено дополнительно.

«Программа «FESCO Детям» нацелена на разностороннюю поддержку детского развития. В современных условиях обширные знания цифровой среды являются уже не просто желаемыми, а необходимыми. Обучение помогает школьникам подготовиться к дальнейшему вузовскому этапу, заложить базу для будущей успешной карьеры. Мы отслеживаем тенденции и регулярно дополняем наш проект новыми направлениями», — отметил вице-президент по портовому дивизиону и организационному развитию FESCO Павел Шалит.

Помимо инженерного класса, в рамках проекта продолжится подготовка школьников цифровым компетенциям в ИТ-классе FESCO: основам компьютерной грамотности, графики и цифрового дизайна, виртуальной и дополненной реальности, созданию компьютерных игр, 3D-персонажей и анимации, промышленному дизайну.

Создание возможностей для развития талантов и реализации потенциала молодых людей, внедрение новых методик преподавания и обеспечение современных и комфортных условий для обучения соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».