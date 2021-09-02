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Fesco, Ntechlab и «Бином» приступают к реализации проекта «умного порта» во Владивостокском морском торговом порту

Транспортная группа Fesco, компания Ntechlab, технологический партнёр госкорпорации «Ростех», специалист в области компьютерного зрения и компания «Бином», официальный стратегический партнер Fesco, приступают к реализации проекта «Умный и безопасный порт» во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП, входит в Fesco).

Соответствующее трёхстороннее соглашение о намерениях подписали вице-президент по информационным технологиям Fesco Дмитрий Суровец, генеральный директор Ntechlab Андрей Теленков и генеральный директор «Бином» Иван Подопригора.

Ntechlab предложит для внедрения свою новейшую платформу биометрической идентификации и мультиобъектной видеоаналитики Findface Multi с функциями распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей. Бином со своей стороны будет отвечать за модернизацию ИТ и инженерной инфраструктуры, необходимой для внедрения платформы Ntechlab и обеспечения видеомониторинга на территории ВМТП.

Благодаря этим технологическим решениям в ВМТП будет создана единая система видеоаналитики, мониторинга безопасности труда и транспорта с общей биометрической базой. Также технология позволит обеспечить удаленный доступ и возможность контролировать операционные процессы в порту в режиме реального времени.

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