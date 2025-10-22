Разделы

Крупнейшее судоремонтное предприятие Владивостока оцифровывает архивы на «ЭларСкан»

Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке — одно из старейших и крупнейших судоремонтных предприятий России, выполняющее работы по ремонту и модернизации кораблей и судов всех классов. Для систематизации и сохранности многолетнего фонда технической документации на предприятии установлены планетарные сканеры «ЭларСкан А1-600КС» и «ЭларСкан А1-600». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Сканеры позволяют в высоком качестве и бережно оцифровывать такие виды документов, как крупноформатные чертежи, инженерные альбомы, журналы, инструкции и сшитые тома различного формата. Напольная модель «ЭларСкан А1-600КС» с глубокой колыбелью обеспечивает работу с габаритными и тяжелыми оригиналами толщиной до 30 см и весом до 50 кг, гарантируя стабильное качество изображения даже при сканировании массивных альбомов. Плоское интегрированное стекло фиксирует разворот и обеспечивает идеальное разглаживание страниц — важное условие при оцифровке схем и планшетов.

Компактная настольная модификация «ЭларСкан А1-600» с трансформируемой колыбелью поддерживает режим V-образного раскрытия (120°), что позволяет аккуратно работать с переплётами, ограниченными в раскрытии, и получать геометрически точные изображения без искажений. Такая комбинация моделей делает возможным оцифровку всего массива технической документации - от чертежей и таблиц до сшитых архивных томов.

Планетарные сканеры «ЭларСкан» внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции и применяются для цифровизации инженерных и производственных фондов на предприятиях промышленности, в архивах и научных организациях по всей стране.

