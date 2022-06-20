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«Почта России» протестировала роботизацию фулфилмент-центров

«Почта России» провела пилотный проект по использованию роботизированных стеллажей в своем фулфилмент-центре во Внуково. Применение технологии позволяет до двух раз снизить стоимость обработки одного заказа. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Высокие темпы роста электронной коммерции приводят к дефициту как логистических мощностей, так и складских площадей. Создание фулфилмент-центра традиционного мезонинно-стеллажного типа занимает от восьми до 16 месяцев, в зависимости от площади. Это приводит к тому, что в высокий сезон многим ритейлерам, маркетплейсам и селлерам не хватает складских пространств.

«Почта России» протестировала альтернативную технологию на базе концепции «товар к человеку». В таком варианте сотрудник остается неподвижен, а роботы перемещают стеллажи или контейнеры с товарами к его рабочему месту. Роботизация повышает производительность одного человека на 150% без увеличения нагрузки. При этом снижается количество ошибок при комплектации заказов. Скорость развертывания необходимой складской инфраструктуры с использованием роботов сокращается до трех месяцев при сопоставимой площади. В то же время снижение капитальных затрат доходит до 45%.

Сейчас специалисты «Почты России» проводят финансово-экономический анализ, чтобы выбрать один из фулфилмент-центров, где будет развернут первый полноценный робосклад.

«Чтобы выстроить эффективную, безопасную и предсказуемую логистику необходимо на каждом из ее уровней внедрять роботизацию и автоматизацию. Мы уже реализовали внедрение беспилотных технологий на нескольких этапах: роверы доставляют отправления на последней миле с октября 2021 г, среднемагистральную доставку запустим до конца 2022 г. Новый уровень – роботизация внутрискладской логистики. Эта технология станет шагом на пути реализации концепции «умного склада», в котором цифровые платформы направляют движение людей и машин, оптимизируя каждый процесс», – сказал заместитель генерального директора по логистике Почты России Сергей Сергушев.

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АО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 310 тыс. сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть «Почты России» включены 38 тыс. отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений.

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