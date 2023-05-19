«Яндекс» открыл свой робототехнический центр

«Яндекс» официально открыл центр по созданию складских роботов «Маркета». На мероприятии побывали более 100 гостей — робототехники и те, кто только начинает осваивать такую профессию. В центре «Маркет» тестирует прототипы и собирает роботов, чтобы затем внедрять их в работу складов. Об этом CNews сообщили представители «Маркета».

В робототехническом центре есть отдельное пространство площадью около 1000 кв. м с тестовым полигоном, а также зонами, где роботов конструируют, собирают и настраивают. Чтобы полигон был похож на склад маркетплейса, в нем разместили металлическую конструкцию весом 17 тонн со стеллажами, с которыми роботы учатся взаимодействовать.

Робот «Яндекс маркета»

Команда робототехники «Маркета» начала работать в центре весной 2023 г. и сейчас тестирует на полигоне обновленную версию робота-инвентаризатора Spectro — его показали на открытии. Команда уже разрабатывает новые прототипы роботов, которые еще не показывала публично.

У «Маркета» уже есть два вида роботов — инвентаризатор Spectro и транспортировщик Motus. Команда сервиса сама полностью спроектировала и собрала их. Роботы используют программное обеспечение «Яндекса» и уже работают на крупнейшем логистическом объекте маркетплейса в подмосковном Софьине. Они помогают ускорить складские процессы и освобождают людей от монотонных дел — дают им возможность заняться более сложными и интересными задачами. Например, обновленный робот Spectro всего за полтора часа проводит инвентаризацию, на которую команда из пяти сотрудников потратила бы около четырех недель.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 75,3 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары примерно 52,9 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».