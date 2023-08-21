Новый складской робот «Яндекс маркета» будет собирать заказы вместе с сотрудниками

«Яндекс маркет» разработал нового складского робота Dilectus. Его задача — брать коробки с товарами со стеллажей из зоны хранения на складе, перемещать их в зону комплектации и обратно. Робот способен поднимать грузы весом до 35 кг и перевозить до девяти коробок за раз. Он поможет людям работать на складе — сотрудникам больше не придется тратить время на поиск товаров и их перемещение. Они смогут сосредоточиться на сборке заказов в зоне комплектации, что упростит и ускорит их работу. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Dilectus оснащен механизмом захвата («грабером»), который позволяет ему снимать с полок не только ближайшие коробки, но и те, что лежат за ними. Благодаря этому на стеллажах можно разместить больше товаров и не беспокоиться, что робот не дотянется до всех коробок.

Dilectus

Помимо Dilectus, у «Маркета» уже есть две модели складских роботов собственной разработки. Это инвентаризатор Spectro, сканирующий палеты с товарами, а также Motus, который перемещает тяжелые грузы. Выпуск третьего робота — еще один шаг к реализации подхода goods to person (с англ. — товары к человеку). Это концепция автоматизированного склада: вместо того чтобы ходить по помещению, сотрудник находится на одном месте и может лучше сконцентрироваться на сборке заказов, а товары ему привозит робот. «Маркет» продолжит развивать такой подход, чтобы сокращать расходы на хранение товаров на складах и освобождать людей от задач, которые можно поручить роботам. В результате сотрудники смогут заняться более интересной работой на складе.

Команда «Маркета» уже протестировала нового робота в центре робототехники «Яндекса», а теперь проверяет его в действии в одном из дарксторов сервиса. Позже разработчики начнут тестировать Dilectus в специально выделенной зоне в крупнейшем логистическом комплексе «Маркета» в подмосковном Софьине.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно 53,2 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары примерно 61,8 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».