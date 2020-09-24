Яндекс Go открывает сеть складов и новый сервис доставки для партнеров Яндекса на рынке e-commerce

Это принципиально новый для России сервис. Услуга по модели Delivery on Demand — доставка товаров по запросу клиента в удобное для него время. Это первый логистический сервис, который максимально подстраивается под график пользователя. Обычно интернет-магазины и курьерские службы не дают точный прогноз времени доставки, а заказы приезжают на следующий день в интервале от 3 до 8 часов (при этом доля таких доставок составляет до 90% от общего потока в России). Покупатели интернет-магазинов смогут получать свои посылки на следующей день с ближайшего склада, без длительного ожидания курьера и походов в пункт самовывоза. Ожидаемое время доставки заказа составит 15-20 минут.

Специально для развития сервиса создается сеть локальных складов и пунктов партнерских ПВЗ, в нее войдут несколько сотен площадок в Москве и российских городах-миллионниках. С сентября 2020 г к этой сети уже присоединились точки «Яндекс.лавки».

Логистическая платформа Яндекс Go начала активно развиваться во время пандемии коронавируса как попытка помочь разным бизнесам в трудной ситуации. Так, за последние полгода Яндекс Go создал эффективную систему экспресс-доставки, которая на этот момент доставляет несколько миллионов заказов в месяц и продолжает увеличивать поток заказов.

Первыми новую услугу протестируют клиенты маркетплейса «Беру». Как это работает — некоторые заказы уже поступают из логистического комплекса «Беру» в подмосковном Софьине на московские склады «Яндекс.лавки», откуда покупатель может вызвать курьера в любой момент — на этапе пилота с девяти утра до одиннадцати вечера. Вес посылки при этом не должен превышать 20 кг, доставка каждого заказа застрахована на общую сумму до 500 тыс. руб. Клиент «Беру» может выбрать доставку с локального пункта выдачи товаров ещё на этапе оформления заказа и заранее знает, что курьера можно будет вызвать в удобное время.

Со временем новый формат доставки появится в крупных городах, в частности она будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, где уже есть точки «Яндекс.лавки» (всего их больше 200 точек в России сейчас). В других городах России и СНГ развитие сервиса будет строиться на базе локальных партнеров.

Доставка по модели on demand в удобное для клиента время доступна любому интернет-магазину. Старт проекта приурочен к началу горячего сезона в e-commerce, что поможет интернет-магазинам справиться с наплывом заказов без потери качества.

Развитие сервиса будет расширяться при сотрудничестве с фулфилмент-операторами, пунктами самовывоза, локальными складами и курьерскими службами.