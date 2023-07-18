«Яндекс маркет» поручил инвентаризацию крупногабаритных товаров собственным роботам

«Яндекс маркет» начал использовать трех собственных роботов-инвентаризаторов Spectro в своем самом большом логистическом центре, находящемся в подмосковном Софьине. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

До этого сервис около года тестировал несколько разных версий робота, которые инвентаризировали на складе палеты с товарами. За это время команда «Маркета» научила Spectro различать метки на палетах со 100%-ной точностью, инвентаризировать всю зону полнопалетного хранения за 1,5 часа и повторять это три раза в сутки. Для сравнения, у команды из пяти человек на одну инвентаризацию уходит около четырех недель: робот справляется с этим в 450–500 раз быстрее. И при сканировании он находит расхождения со стабильно высокой точностью — например, определяет товары, которые хранятся не на своих местах. За месяц робот обнаруживает более 300 расхождений.

После успешного теста «Маркет» решил использовать уже нескольких роботов Spectro и поручить им новую задачу. Теперь они инвентаризируют не только палеты, но и все крупногабаритные товары. Это сокращает расходы маркетплейса на хранение товаров на складах, улучшает логистику и освобождает людей от монотонных дел — они смогут заняться более сложными и интересными задачами.

Команда «Маркета» представила первого робота в августе 2022 г. Она сама разработала и собрала его. Сейчас роботы создаются и тестируются в робототехническом центре, который «Маркет» открыл в мае 2023 г.

Александр Махновский: Почти половина новых IdM-внедрений в России — это «Аванпост» Маркет

***

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 75,3 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары примерно 52,9 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».