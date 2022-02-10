«Яндекс.маркет» сэкономит 157 тонн упаковочной бумаги за год

Часть покупок на «Яндекс.маркете» теперь будет приезжать к пользователям не в коробках, а в курьерских пакетах — они непрозрачные, имеют клеевой клапан, и ими обычно пользуются службы доставки. Эти пакеты можно сдать на утилизацию, и они сами на 30% состоят из переработанного сырья. Заказ в такой упаковке не нужно прокладывать бумажным наполнителем, чтобы заполнить пустоты, как в случае с коробкой, — и это позволит сервису сэкономить за год 157 тонн бумаги.

Частичный переход на пакеты позволит «Маркету» развивать инициативу по сокращению количества используемой упаковки. Сервис планирует за полгода перевести на экологичные пакеты 35% всех своих заказов.

Курьерские пакеты «Маркета» имеют маркировку 4 LDPE. Их принимают на переработку во многих крупных городах страны, и покупатели могут сами сдавать такую упаковку на утилизацию.

Сервис кладет в пакеты заказы, состоящие из одного товара, и выбирает для этого только недорогие и нехрупкие предметы — например, косметику, книги, детские игрушки в собственной надежной упаковке. Если любой из этих товаров положить в коробку, то нужно будет проложить пустоты наполнителем, чтобы зафиксировать вещь и чтобы она не болталась при перевозке. Если же использовать пакет, то можно обернуть им плотнее товар — и наполнитель не нужен. Это помогает сэкономить и бумагу, и ресурсы для ее производства.

Сейчас в пакеты «Маркет» упаковывает заказы в своем крупнейшем логистическом парке, который находится в подмосковном Софьине. Скоро сервис будет использовать эту упаковку и на других своих складах в разных регионах страны.

Хрупкие и дорогие товары маленьких размеров, а также заказы, состоящие из нескольких товаров, маркетплейс продолжит упаковывать в картонные коробки, которые полностью состоят из переработанного сырья.

Сервис начал активно сокращать количество используемой упаковки прошлой осенью. Маркетплейс делает это разными способами — например, сборщики заказов теперь обматывают небольшие коробки не крест-накрест, а одной линией. Коробки с мелкой бытовой техникой теперь оборачивают стретч-пленкой не в несколько слоев, а в один. Еще сервис полностью отказался от упаковки мешков с сухими кормами для домашних животных. Все это «Маркет» внедрил в ноябре 2021 г — и быстро получил результаты. В декабре по сравнению с октябрем прошлого года сервис сэкономил почти пять тонн скотча и больше 12 тонн стретч-пленки.