Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Логистика
|

«Яндекс.маркет» сэкономит 157 тонн упаковочной бумаги за год

Часть покупок на «Яндекс.маркете» теперь будет приезжать к пользователям не в коробках, а в курьерских пакетах — они непрозрачные, имеют клеевой клапан, и ими обычно пользуются службы доставки. Эти пакеты можно сдать на утилизацию, и они сами на 30% состоят из переработанного сырья. Заказ в такой упаковке не нужно прокладывать бумажным наполнителем, чтобы заполнить пустоты, как в случае с коробкой, — и это позволит сервису сэкономить за год 157 тонн бумаги.

Частичный переход на пакеты позволит «Маркету» развивать инициативу по сокращению количества используемой упаковки. Сервис планирует за полгода перевести на экологичные пакеты 35% всех своих заказов.

Курьерские пакеты «Маркета» имеют маркировку 4 LDPE. Их принимают на переработку во многих крупных городах страны, и покупатели могут сами сдавать такую упаковку на утилизацию.

Сервис кладет в пакеты заказы, состоящие из одного товара, и выбирает для этого только недорогие и нехрупкие предметы — например, косметику, книги, детские игрушки в собственной надежной упаковке. Если любой из этих товаров положить в коробку, то нужно будет проложить пустоты наполнителем, чтобы зафиксировать вещь и чтобы она не болталась при перевозке. Если же использовать пакет, то можно обернуть им плотнее товар — и наполнитель не нужен. Это помогает сэкономить и бумагу, и ресурсы для ее производства.

Сейчас в пакеты «Маркет» упаковывает заказы в своем крупнейшем логистическом парке, который находится в подмосковном Софьине. Скоро сервис будет использовать эту упаковку и на других своих складах в разных регионах страны.

Хрупкие и дорогие товары маленьких размеров, а также заказы, состоящие из нескольких товаров, маркетплейс продолжит упаковывать в картонные коробки, которые полностью состоят из переработанного сырья.

Сервис начал активно сокращать количество используемой упаковки прошлой осенью. Маркетплейс делает это разными способами — например, сборщики заказов теперь обматывают небольшие коробки не крест-накрест, а одной линией. Коробки с мелкой бытовой техникой теперь оборачивают стретч-пленкой не в несколько слоев, а в один. Еще сервис полностью отказался от упаковки мешков с сухими кормами для домашних животных. Все это «Маркет» внедрил в ноябре 2021 г — и быстро получил результаты. В декабре по сравнению с октябрем прошлого года сервис сэкономил почти пять тонн скотча и больше 12 тонн стретч-пленки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия передумала блокировать криптовалюты. Вместо этого будет тотальный контроль, который хуже запрета

Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами

Обрушив биткоин, Россия спасла рынок видеокарт

В России резко взлетел спрос на ПК: «удаленщики» массово скупают ноутбуки и компьютеры

Россия обрушила биткоин

Закрывается крупнейший в мире онлайн-магазин ворованных кредиток

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

Выбираем подарки на 23 февраля: лучшие гаджеты для автолюбителей

Лучшие умные чайники с Wi-Fi и Bluetooth: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В соседней галактике нашли черную дыру уникального размера

Надежды рухнули: грунтовых вод на Марсе все-таки нет

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022