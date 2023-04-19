Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Ритейл Логистика Техника
|

«Яндекс» открыл центр робототехники

«Яндекс» открыл центр робототехники для тестирования собственных складских роботов «Маркета». Появление такого центра позволит «Маркету» оперативно тестировать прототипы, проверяя рабочие гипотезы, а также быстрее собирать и внедрять в работу складов новых промышленных роботов. В результате это сократит расходы маркетплейса на хранение товаров на складах и увеличит эффективность его логистики. Об этом CNews сообщили представители «Маркета».

Центр робототехники станет хабом для работы соответствующего подразделения маркетплейса, которое насчитывает уже почти 50 человек (на старте было восемь человек). Отдельное пространство спланировано с учетом задач и потребностей команды.

В центре площадью 1700 кв м есть тестовый полигон, имитирующий складской объект с металлической конструкцией из стеллажей весом 17 тонн. Кроме того, на тестовом полигоне выделены зоны, где складских роботов конструируют, собирают и проводят отладку. В мае 2023 г. «Маркет» планирует провести официальное открытие центра и пригласить туда гостей, интересующихся робототехникой, на встречу с командой.

Ранее тестирование роботов происходило в крупнейшем логистическом объекте «Маркета» в подмосковном Софьине. Оба представленных на данный момент робота инвентаризатор Spectro и транспортировщик Motus участвуют в стандартных операционных процессах комплекса.

«Яндекс маркет» рассказал о планах развивать робототехнику, внедрять роботов в работу складов и представил первого робота-инвентаризатора в августе 2022 г. В декабре 2022 г. в рамках ежегодной конференции YaC 2022 маркетплейс показал нового робота транспортировщика. Команда «Маркета» полностью спроектировала и собрала обоих роботов, они работают на программном обеспечении «Яндекса». Теперь эти роботы помогают ускорить складские процессы, освобождают людей от монотонных дел и дают им возможность заняться более сложными и интересными задачами на складе.

Команда «Маркета» полностью спроектировала и собрала обоих роботов, они работают на программном обеспечении «Яндекса». Теперь эти роботы помогают ускорить складские процессы, освобождают людей от монотонных дел и дают им возможность заняться более сложными и интересными задачами на складе

Общая площадь складской инфраструктуры «Яндекс маркета» превышает 300 тыс. квадратных метров - включая логистические комплексы в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры досрочно закончит эксперимент с «Гособлаком»

Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

Сбербанк, невзирая на санкции, разместил в App Store банковское приложение для iPhone. Его разработчик покрыт тайной

Власти: ведомственные данные нужно срочно убрать из общего доступа и зашифровать

Сбербанк отказывается от банковских карт. Создан первый в России банкомат, не умеющий работать с карточками

Как санкции влияют на ход цифровизации российской промышленности

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще