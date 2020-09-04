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«Яндекс» выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию

Бизнес Инвестиции и M&A

«Яндекс» выделит направление беспилотных автомобилей в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). Сейчас это направление входит в группу компаний «Яндекс.Такси».

После реструктуризации «Яндекс» выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, а также дополнительно инвестирует в новую компанию $100 млн и выдаст конвертируемый заём ещё на $50 млн. В результате доля «Яндекса» в Yandex SDG составит 73%, доля Uber — 19%, оставшиеся акции пойдут на мотивационную программу для сотрудников. Руководитель направления беспилотных автомобилей Дмитрий Полищук станет исполнительным директором Yandex SDG.

«Мы гордимся успехами нашего направления беспилотных автомобилей. Всего за три года нам удалось создать одну из лучших в мире технологий беспилотного транспорта. Это стратегически важное направление для «Яндекса», поэтому мы увеличиваем долю в нём и вкладываемся в его развитие. Дополнительные инвестиции позволят команде вывести на новый уровень отличный продукт, который принесёт пользу экосистеме сервисов «Яндекса» и сможет реализовать коммерческий потенциал за пределами компании, в том числе на международном рынке», — сказал руководитель группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож.

«Яндекс» испытал первые прототипы беспилотных автомобилей весной 2017 г. Сегодня 130 беспилотных машин «Яндекса» ездят по дорогам общего пользования в России, США и Израиле. Они преодолели уже более 7 млн километров в автономном режиме. В Иннополисе работает первая в Европе служба беспилотного такси, которое перевозит пассажиров без водителя за рулём. Кроме того, в 2019 г. команда направления беспилотных автомобилей представила самоуправляемого робота-курьера «Яндекс.Ровера». Он уже работает в «Сколково» — перевозит документы и небольшие грузы — и в будущем может пригодиться для доставки посылок из интернет-магазинов, продуктов или готовой еды.

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