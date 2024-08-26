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Okko объявил о росте интереса к киберспорту

Число зрителей киберспорта в Okko в августе 2024 г. выросло в 10 раз по сравнению с августом 2023 г. Суммарное время смотрения киберспортивных соревнований в Okko выросло в пять раз. Об этом CNews сообщили представители Okko.

Рост интереса к киберспорту в Okko обеспечен подборкой ведущих турниров ESL, качеством трансляций и аналитических программ от ведущих кастеров и комментаторов, а также технологическими преимуществами просмотра на OTT-платформе. В Okko прошедший в августе 2024 IEM Cologne 2024 стал самым популярным киберспортивным событием, обогнав IEM Katowice 2024 г. по количеству зрителей в 1,4 раза, а по времени смотрения – в два раза. По данным ESL, общая аудитория турнира по CS2 IEM Cologne 2024 превысила миллион пользователей.

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Okko начал показывать киберспорт в 2022 г. Онлайн-кинотеатр показывает киберспортивные соревнования с собственной студией аналитики и комментаторами, в высоком разрешении и возможностью отматывать трансляцию. Ключевые мировые турниры по CS2 и DOTA 2 доступны в Okko в полном объеме, как в прямом эфире, так и в записи. Чтобы смотреть киберспорт в Okko без дополнительной платы, достаточно зарегистрироваться в сервисе.

Камаль Гериханов, руководитель киберспортивного направления Okko: «Okko – один из первых онлайн-кинотеатров, который начал использовать свои технологические преимущества и экспертизу в киберспортивных трансляциях, предлагая новый опыт смотрения киберспорта увлеченным фанатам. Наблюдая десятикратный рост смотрения за год, мы можем с уверенностью сказать, что любители кибера замечают и ценят то, что делает наша команда. Мы продолжим развивать киберспорт в Okko и в России».

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