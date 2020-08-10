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Онлайн-кинотеатр Okko запустил сервис для совместного просмотра фильмов

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Онлайн-кинотеатр Okko объявил о запуске сервиса Okko Party, позволяющего делить радость от кинопросмотра с друзьями. Теперь смотреть фильмы и сериалы с друзьями можно в любое удобное время – нужно только выбрать фильм в Okko, создать виртуальный кинозал и пригласить близких на сеанс.

Пользователи сервиса Okko Party могут включить камеру и общаться во время просмотра, а также обмениваться комментариями в чате и отправлять виртуальные анимированные эмоции. Совместные кинопросмотры Okko Party доступны для всех зарегистрированных пользователей Okko в браузере Chrome. Чтобы создать совместный кинопросмотр, нужно установить расширение и следовать инструкциям на сайте сервиса.

Яна Бардинцева, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko, сказала: «Кино и сериалы интереснее смотреть в компании, но ритм жизни не всегда позволяет нам собраться с друзьями. Okko Party открывает новые возможности для досуга с близкими – кинопросмотры ещё никогда не были настолько весёлыми».

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