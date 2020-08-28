Okko улучшает технологии потоковой передачи видео

Okko объявила о партнёрстве с Bitmovin, ведущим поставщиком видео-инфраструктуры для цифровых медиакомпаний, и Teleport Media, разработчиком децентрализованных технологий доставки видео. Партнёрство позволит реализовать широкий спектр инновационных технологических решений для Okko.

Okko вместе с опытом и инструментами Bitmovin и Teleport Media сможет обеспечить ещё более технологичную потоковую передачу данных. Bitmovin предоставит решения, позволяющие передавать контент Okko сразу на несколько устройств и платформ с максимально возможной скоростью и при меньшей пропускной способности.

Рынок OTT-сервисов в России продолжает расти, и Okko стремится внести максимальный вклад в развитие технологичности площадок, а также предоставить пользователям отличный клиентский опыт. Работая с Bitmovin над интеграцией нового разрешения 4K Dolby Vision, а также оптимизируя существующий контент для просмотра в формате 4K и HD, Okko предложит самые продвинутые видеоразрешения для широкой аудитории.

Okko также будет применять алгоритм кодирования файлов Bitmovin, позволяющий улучшить качество изображения при снижении требований к пропускной способности.

Благодаря новым решениям Okko сможет предоставлять больше UHD-контента для Smart TV и других устройств, увеличивая доступность видео в премиальном качестве для клиентов по всей России.

«Мы с Okko рады объявить о партнерстве с Bitmovin и Teleport Media. Я уверена, что новые функции и алгоритмы кодирования помогут нам укрепить позиции Okko как технологического лидера среди мультимедийных сервисов, а наши пользователи получат ещё более качественный клиентский опыт», – сказала Яна Бардинцева, генеральный директор Okko.

«Bitmovin гордится партнерством с Okko, поскольку VoD-рынок продолжает быстро развиваться по всей России», – сказал Крис Милн, директор по продажам Bitmovin в регионе EMEA. «Инструменты и решения Bitmovin обеспечат пользователей Okko ещё более премиальным клиентским опытом – зрители смогут наслаждаться видео независимо от того, где они находятся и какое устройство используют».

«Как компания, которая предоставляет программные решения для улучшения качества видео, удобства для пользователей и эффективности OTT-бизнеса, мы разделяем те же ценности, что и Bitmovin. Мы предоставляем решения, которые помогут нашим клиентам развивать бизнес и привлекать больше довольных подписчиков», – сказал Андрей Клименко, генеральный директор Teleport Media. «Вот почему мы работаем рука об руку с Bitmovin на российском рынке и рады приветствовать Okko в качестве нашего первого общего клиента».