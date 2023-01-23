Биометрическая платформа VoiceKey.PLATFORM от ЦРТ совместима с ОС Astra Linux

ГК «Астра» и разработчик продуктов и решений на базе искусственного интеллекта группа компаний ЦРТ сообщили о завершении комплекса испытаний работоспособности адаптированной под ОС Astra Linux Special Edition 1.7 мультимодальной биометрической платформы VoiceKey.PLATFORM. Результаты тестов показали, что совместное решение работает корректно, и пользователям доступен заявленный производителями функционал. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

VoiceKey.PLATFORM объединяет продукты и сервисы для идентификации клиентов и предотвращения мошенничества при дистанционном обслуживании на базе голосовой и лицевой биометрии. Ее применение помогает значительно повысить и уровень инфобезопасности, и качество клиентского сервиса. Эффективность платформы уже подтвердили крупнейшие банки, она востребована на глобальном рынке и подходит для использования в ритейле, МФЦ, телекоме, девелопменте и пр. При звонке в колл-центр в начале диалога с оператором запускается проверка пользователя. На каком бы языке ни говорил клиент, система в режиме реального времени создает модель голоса, сравнивает с эталоном и отслеживает появление посторонних голосов, в тои числе ранее скомпрометированных. Весь процесс занимает несколько секунд, после чего результат подтверждения личности появляется на мониторе у оператора. Благодаря этому решению клиенту не приходится вспоминать номера карты и паспорта, кодовое слово или другую идентификационную информацию, чтобы получить информацию, например, о своих персональных счетах или операциях. Это делает биометрию не только удобнее, но и намного надежнее традиционных способов подтверждения личности.

«Группа ЦРТ и ГК “Астра” завершили серию исследований и тестов, которые подтвердили совместимость, работоспособность и корректность функционирования продукта VoiceKey.PLATFORM с операционной системой Аstra Linux. Учитывая тренд импортозамещения, мы стремимся помочь нашим клиентам, мигрирующим на российские операционные системы, сделать это максимально быстро и просто. Реализуя биометрические проекты национального масштаба, внедряя свои решения в ведущие финансовые институты России и СНГ, было принято решение проходить сертификацию с Astra Linux Special Edition 1.7. В результате мы получили сертификат, который позволяет нашим клиентам внедрять биометрические комплексы, уделяя максимальное внимание защите данных, и открывает новые возможности для развития их бизнеса», — отметил генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский.

«Риск телефонного мошенничества всегда был актуален для банкинга и других сфер, связанных с персональными данными, информацией о финансах и т.п. Сейчас мы постоянно сталкиваемся с еще большим количеством разных угроз ИБ, и для организаций особенно актуальна возможность выстроить качественную защиту от несанкционированного доступа и использования данных. Поэтому сертификация VoiceKey.PLATFORM — это очень своевременное и важное событие для нашего рынка: теперь множество компаний, в которых задействованы контактные центры, могут быть уверены, что им доступен надежный и современный программный стек с функционалом, позволяющим обеспечить максимальный уровень инфобезопасности», — сказал Дмитрий Тараканов, CEO программы Ready For Astra Linux, ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 32-летним опытом. Группа ЦРТ реализовала более 5000 ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.