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«СКБ Контур» и ТК КИТ договорились о партнерстве в сфере цифровой трансформации ​

«СКБ Контур» и транспортная компания КИТ подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Партнерство компаний направлено на цифровую трансформацию бизнес-процессов в условиях импортозамещения программного обеспечения. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет тестирование витрины данных сервиса «Контур.Налоговый мониторинг» — решения для автоматизации и прозрачного взаимодействия с налоговыми органами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Также в рамках соглашения компании договорились о совместной работе над модернизацией цифровой инфраструктуры для противодействия киберугрозам.

«СКБ Контур» и ТК КИТ планируют развивать и другие формы взаимодействия, чтобы обеспечить долгосрочное и эффективное сотрудничество.

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Ирина Миронова, исполнительный директор ТК КИТ: «Контур — наш давний партнер. Мы расширяем сотрудничество и планируем уделить особое внимание противодействию киберугрозам и развитию новых инструментов для автоматизации процессов, что особенно актуально в связи с началом функционирования с 1 марта 2026 г. единого Реестра экспедиторов. Принципиальное изменение коснется и документооборота: с 1 сентября 2026 г. вводится обязательный электронный формат для ключевых транспортных документов. Это закономерный шаг, направленный на повышение прозрачности всей отрасли. Развитие сотрудничества с Контуром как раз поможет и нам, и всей логистической отрасли».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Безопасность и прозрачность бизнеса перестает быть тем, к чему владельцы бизнеса должны стремится. Эти два принципа становятся обязательными для успешной работы предприятия. Именно цифровые инструменты позволяют достичь безопасности и прозрачности. Транспортным компаниям важно понимать, что цифровые технологии в перевозках — это не что-то навязываемое сверху, а один из главных элементов эффективного бизнеса. И компания КИТ — яркое подтверждение этого тезиса».

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