Треть россиян считает ИИ-навыки новым стандартом на рынке труда — как знание ПК в 2000-х ​

По данным исследования hh.ru и сервиса онлайн-коммуникаций Контур.Толк, 30% россиян уверены, что умение работать с ИИ уже становится обязательным профессиональным стандартом. Еще 23% респондентов считают, что это произойдет в течение ближайшего года. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Опрос проводился в июне 2025 года среди 3,31 тыс. российских соискателей.

Россияне активно осваивают ИИ, но делают это самостоятельно

43% опрошенных уже используют ИИ-инструменты в работе: 13% — ежедневно, а 30% — для решения конкретных задач.

Каждый день нейросети применяют представители сфер маркетинга, рекламы и PR (42%), информационных технологий (32%), сферы искусства и массмедиа (29%). Совсем не используют ИИ и не планируют прибегать к его помощи 40% рабочего персонала, 34% медработников и фармацевтов, по 25% юристов и сотрудников служб безопасности.

При этом подавляющее большинство (52%) осваивает работу с нейросетями самостоятельно через видео, статьи и блоги, а 42% просто начали пробовать без какого-либо обучения. Только 7% респондентов прошли внутреннее обучение в компании.

Для чего используют ИИ и как это влияет на работу

Среди основных задач, которые соискатели делегируют искусственному интеллекту, лидируют поиск информации и аналитика (63%), генерация контента (57%), а также разработка идей и стратегических рекомендаций (37%). Главными мотивами для начала использования ИИ респонденты назвали желание ускорить работу и повысить личную эффективность (74%), а также простой интерес к технологии (47%).

При этом большинство критически относится к результатам работы ИИ: 61% проверяют и корректируют их, а 37% используют только как подсказку, выполняя основную работу самостоятельно. Только 2% респондентов полностью доверяют ИИ, не проверяя результат, причем среди специалистов старше 55 лет этот показатель достигает 17%.

Практика показывает реальную эффективность ИИ-инструментов: в 2025 г. функцию ИИ-резюме встречи в сервисе «Контур.Толк» применяют 40% уникальных пользователей. Только в мае около 30 тыс. человек пользовались ей каждый день. С помощью ИИ на основе текстовой расшифровки созвона «Толк» создает короткое резюме — это экономит до 65% времени на обработке результатов коммуникации.

Отношение работодателей к ИИ-компетенциям

Большинство работодателей (57%) позитивно относятся к тому, что персонал пользуется ИИ, но не оказывают активной поддержки. Только 18% компаний сами просят применять нейросети и организуют обучение. При этом 23% респондентов отметили, что их работодатели скептически относятся к ИИ, но они все равно используют эти инструменты.

Что касается влияния ИИ-навыков на зарплату, мнения разделились: 15% считают, что за владение ИИ нужно доплачивать как за новый профессиональный стандарт, а 46% полагают, что это должно учитываться вместе с общей эффективностью. При этом 33% уверены, что использование ИИ не должно отражаться на зарплате.

Будущее принадлежит человеческим качествам

Несмотря на растущую роль ИИ, респонденты уверены, что ключевые гибкие навыки останутся востребованными. На вопрос, что останется человеку в их профессии, если ИИ научится делать все остальное, 37% назвали способность принимать решения в условиях неопределенности, 22% — навыки коммуникации и построения отношений, а 21% — эмпатию и понимание людей. И только 3% опрошенных действительно опасаются, что их заменят нейросети.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Пока западные компании переживают кризис с увольнениями из-за искусственного интеллекта, частично возвращая людей обратно, так как ИИ-технологии не всегда себя оправдывают, российский рынок изучает их примеры и формирует свой взвешенный подход. Отечественный бизнес активно экспериментирует с ИИ, автоматизируя внутренние процессы и развивая внешние продукты. Но в основном выбирает маршрут концентрации ИИ-экспертизы в конкретных командах или специалистах. Треть россиян уже считает ИИ-навыки новым стандартом на рынке труда — как знание ПК в 2000-х годах. Совершенно точно знание ИИ станет преимуществом при найме — это ускорит адаптацию и позволит сэкономить на обучении сотрудников. Компании будут развивать эти навыки у сотрудников как стандартный рабочий инструмент. Однако массово требовать ИИ-компетенций от всех кандидатов в ближайшие годы нереалистично».

Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru: «Внедрение технологий искусственного интеллекта уже сейчас влияет на ландшафт рынка труда, а в перспективе следующих 5-10 лет изменения могут привести к значительной трансформации привычных профессий. Умение грамотно применять ИИ-инструменты в своей работе постепенно становится все более важным навыком для самых разных специалистов, от разработчиков до маркетологов, от дизайнеров до HR-менеджеров.Технологии позволяют автоматизировать рутинные процессы и ускорить решение многих задач, что позитивно сказывается на продуктивности команд. При этом речь не идет о замене человека условным роботом или об исчезновении каких-то профессий. Искусственный интеллект выступает в роли помощника и инструмента, а также провоцирует появление новых специальностей — хорошим примером являются промпт-инженеры. За весь 2023 г. в России было открыто лишь 50 таких вакансий, а за первую половину 2025 года — уже более 200, и спрос растет».