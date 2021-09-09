«Транстелеком» предлагает бизнес-клиентам услугу «Виртуальный ЦОД»

«Транстелеком» запускает услугу «Виртуальный ЦОД», которая позволяет клиенту разместить ИТ-инфраструктуру любой сложности в надежном отказоустойчивом облаке.

«Виртуальный ЦОД» от ТТК отвечает всем мировым стандартам надёжности и отличается высоким уровнем отказоустойчивости. Дата-центры, в которых размещены кластеры «Виртуального ЦОД» соответствуют требованиям категории TIER III (Uptime Institute). Инфраструктура построена на современном поколении процессоров Intel Xeon Gold 5220R и имеет несколько геораспределенных локаций на территории Российской федерации.

При подключении услуги «Виртуальный ЦОД» заказчик получает доступ к широкому перечню возможностей без необходимости в дополнительных затратах на содержание и обслуживание своей инфраструктуры. Функционал «Виртуального ЦОД» от ТТК включает в себя возможность создания различных виртуальных машин, от стандартных до высокопроизводительных c использованием GPU для работы со сложными вычислениями и графикой, а также возможность предоставления выделенных серверов на той же платформе в рамках Baremetal инстансов.

«Виртуальный ЦОД» от ТТК имеет удобный личный кабинет для управления вычислительными ресурсами, различные дополнительные услуги и сервисы, такие как объектное хранилище, возможность развертывания контейнеров Kubernetes, а также создания виртуальных машин с использованием технологии Intel SGX.

«Виртуальный ЦОД – это, помимо прочего, одно из надежных средств обеспечения информационной безопасности. Гибкий поход и внимательное отношение к потребностям клиентов позволяет Компании «Транстелеком» формировать индивидуальное комплексное предложение, адаптированное к конкретному заказчику», - прокомментировал советник заместителя генерального директора по коммерческой деятельности Алексей Зорин.

Основные преимущества услуги – круглосуточная поддержка клиента, территориально распределенные локации, обеспечивающие дополнительную надежность, возможность применения различных форматов услуги, как полностью облачных, так и гибридных, оптимальные способы миграции без остановки бизнес-процессов, динамическое расширение инфраструктуры всего в несколько кликов.

«Транстелеком» предлагает различные тарифные планы (от 1400 рублей в месяц) на услугу «Виртуального ЦОД» с учетом потребностей компаний различного масштаба.