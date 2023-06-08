RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке

Хостинг-провайдер RuVDS запустил виртуальный ЦОД во Владивостоке. Площадка стала для RuVDS седьмой по счёту в России и 14 – в общемировом списке дата-центров компании. Возможность выбрать новый регион уже доступна на сайте компании.

Виртуальный ЦОД стал первым дата-центром RuVDS на Дальнем Востоке. Это позволит клиентам компании в регионе пользоваться виртуальным сервером, расположенным физически рядом с ними, что существенно увеличит скорость доступа к серверу для конечного клиента.

«Мы систематически расширяем нашу географию – как на внутрироссийском, так и на международном уровне. И открытие виртуального ЦОДа во Владивостоке – важная часть нашей общей стратегии развития: это позволит значительно повысить качество услуг компании в макрорегионе, и, уверен, привлечь новых клиентов – как с самого Дальнего Востока, так и из числа иностранных компаний, заинтересованных в сотрудничестве с его субъектами. Для этого, кстати, в RuVDS предусмотрен гибкий механизм оплаты услуг, удобный для фактически любого клиента», – отметил Никита Цаплин, основатель и генеральный директор российского хостинг-провайдера RuVDS.

Инфраструктура виртуального ЦОДа расположена в дата-центре «Порттелекома», одного из операторов связи Приморского края.