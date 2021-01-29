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Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews

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ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Аналитики провели сравнение возможностей и услуг крупнейших российских поставщиков облачной инфраструктуры. На базе рейтинга стало возможным подготовить мишень IaaS Enterprise — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

Тенденция перехода в облака наметилась несколько лет назад. За это время были предприняты различные попытки выявить лидера, но в расчет чаще всего брался какой-то один параметр. ИТ-маркетплейс Market.CNews разработал комплексную методику, основанную на 7 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Рейтинг IaaS Enterprise 2021

Сравнение поставщиков проводилось по следующим критериям:

  1. Применяемые платформы виртуализации (гипервизоры)
  2. Наличие сертификатов
  3. Характеристики дата-центров
  4. Наличие дополнительных услуг
  5. Штат сотрудников по направлению IaaS
  6. Заявленная доступность
  7. Стоимость

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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«Поставщиков много, а рейтинг Enterprise один. Первая проблема для нас заключалась в том, чтобы провести границу между Enterprise и не Enterprise, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Четкой классификации «как по учебнику» тут нет. Мы проконсультировались с заказчиками. Решили, что инфраструктура облачного провайдера уровня Enterprise должна быть размещена, как минимум, в двух ЦОД, и они должны оказывать услуги по миграции и доработке IaaS под нужды клиента».

Были и другие требования к участникам рейтинга. Не все из них жесткие. Например, в рейтинге есть два поставщика с одним ЦОДом. Но эти дата-центры имеют подтвержденные уровни надежности, да и другие факторы оказались на их стороне. В итоге сформировался список из 12 поставщиков. С ними и продолжилась работа.

Лидером рейтинга стал Облачный бизнес МТС, объединяющий #CloudMTS, ИТ-ГРАД и 1cloud. Практически по всем пунктам достигнут перевес: наиболее прогрессивные гипервизоры, развитая линейка услуг, наличие сертификатов, доступные цены. Но абсолютным рекордом стало количество и уровень дата-центров: 11 площадок в 4 странах и 8 городах, среди которых большинство в собственности, а два московских ЦОД имеют полный комплект сертификатов — за проект, здание и эксплуатацию.

Второе место за компанией «КРОК Облачные сервисы», которая выделяется самым многочисленным штатом ИТ-инженеров и предоставляет облачные услуги исключительно на базе собственных центров обработки данных, один из которых имеет полный комплект сертификатов.

Таблица 1. Топ-5 российских поставщиков IaaS Enterprise

Место Провайдер Сумма баллов
1 Облачный бизнес МТС 452
2 КРОК Облачные сервисы 415
3 Mail.ru Cloud Solutions 407
4 CorpSoft24 379
5 LanCloud 377

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — Mail.ru Cloud Solutions. Компания находится в числе лидеров по всем параметрам. Уникальным решением провайдера является применение гипервизора OpenStack. О причинах и преимуществах такого подхода специалисты компании рассказали в отдельном материале.

Обзор IaaS Enterprise

Рейтинг IaaS Enterprise выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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Мишень CNews IaaS Enterprise 2021

На основе собранной информации стало возможным построение мишени CNews — графической визуализации оценки предлагаемых решений (см. рисунок 1). Чем ближе предложение поставщика к центру мишени, тем более доступным и сбалансированным оно является. Смещение по осям характеризует слабые места.

mishen_iaas_enterprise.png

Рис. 1. Мишень CNews IaaS Enterprise 2021

На что смотреть при выборе провайдера IaaS? Мнение Market.CNews

В процессе составления рейтинга и анализа различных критериев в редакции сформировалось свое видение, на что нужно смотреть заказчику при выборе провайдера.

В первую очередь, это список ЦОД, на базе которых оказывает услуги провайдер и на базе которых будет «крутиться» конкретное ваше облако. Чтобы обеспечить полноценное резервирование (а для Enterprise это один из важнейших параметров), следует отдать предпочтение провайдерам с 2 и более дата-центрами, так как в рамках одного ЦОД реальное резервирование реализовать невозможно.

Далее — уровни надежности ЦОД. Заявленный уровень имеет меньшее значение. А вот наличие сертификатов, подтверждающих этот уровень, говорит о большем. Причем важны не только сертификаты на проект ЦОД, но и на реализацию этого проекта, а также на уровень обслуживания ЦОД в процессе эксплуатации.

Штат компании — пункт, который косвенно ответит на два вопроса: сколько времени вам придется ждать внимания со стороны инженеров провайдера и как глубоко они смогут проработать ваши пожелания.

Уровень цен в сегменте Enterprise далеко не всегда занимает первое по важности место, но и этот критерий имеет значение. В рамках рейтинга было проведено сравнение по ценам на базе двух конфигураций — менее мощной и более мощной. Более точные цены конкретно для вашей IaaS можно узнать в ИТ-маркетплейсе Market.CNews на странице поиска тарифов.

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой IAAS в теме письма.

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